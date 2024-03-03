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Яремчук розчарував Луніна — відео гола українця з Валенсії у ворота Реалу

3 березня 2024 08:21
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук розчарував Луніна — відео гола українця з Валенсії у ворота Реалу
Роман Яремчук святкує взяття воріт. Фото: REUTERS/Pablo Morano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" на своєму полі приймала мадридський "Реал". З перших хвилин зіграли українські легіонери клубів Роман Яремчук та Андрій Лунін.

Гра завершилася нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчук агресивно розпочав матч і вже на 4-й хвилині отримав жовту картку за грубий фол проти Чуамені.

На 27-й хвилині "Валенсії" вдалося відкрити рахунок. Після неточного пасу Вальверде "кажани" провели стрімку атаку, під час якої Фульк'є з правого флангу навісив на лівий край штрафного майданчика, де Перес невдало пробив зльоту, але влучив не у ворота, а в голову Дуро і від неї у ворота. Лунін не мав шансів врятувати ворота.

Ще за три хвилини забив Яремчук. Карвахаль віддав жахливий пас на Луніна, і м'яч дорогою до воротаря перехопив Роман, який не дав шансів партнерові по збірній.

У доданий час до першого тайму Вінісіус відіграв один м'яч. Потім на 76-й хвилині бразилець зробив дубль та оформив остаточний рахунок — 2:2.

Яремчук у матчі відіграв 57 хвилин і був замінений. Лунін зіграв всі 90 хвилин й двічі врятував ворота.

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Реал Мадрид
Роман Яремчук
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Валенсія
українські легіонери (футбол)

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