Грі Луніна дав оцінку легендарний іспанський воротар

Український воротар "Реалу" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Гра українського голкіпера Андрія Луніна привернула до себе увагу багатьох людей. Одним із них став колишній воротар "Реала", "Валенсії" та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес.

За словами Каньїсареса, Лунін зміг його вразити, передає AS.

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Сантьяго Каньїсарес. Фото: скріншот

Лунін після повернення Куртуа має ухвалити рішення

За словами Каньїсареса, Лунін став відкриттям, який зміг здивувати його добрими індивідуальними якостями.

"Лунін мене вразив. Відкрили для себе талановитого воротаря з визначними якостями та унікальною індивідуальністю. Воротарська позиція в "Реалі" вимагає багато чого, особливо на рівні ментальної стійкості, і він у цьому блискуче справляється", — сказав легенда.

При цьому Каньїсарес зазначив, що конкурент Луніна Тібо Куртуа, який відновлюється після травми, є найкращим воротарем у світі. Сантьяго вважає, що бельгійцю треба відновитись на 100%, що дасть Луніну додаткові шанси.

"Луніну важливо зберігати спокій. Коли Куртуа повернеться на 100%, його майстерність буде безпрецедентною, і у світі не буде рівних. У цей момент Лунін має прийняти складне рішення", — додав Каньїсарес.

Лунін цього сезону провів у складі "Реала" 20 матчів у всіх турнірах, де дев'ять були "сухими".

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