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Реал наступного сезону збере склад на мільярд євро — яких гравців куплять

5 березня 2024 10:08
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Агабекян Карен
редактор
Реал наступного сезону збере склад на мільярд євро — яких гравців куплять
Гравці мадридського "Реалу". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Власник мадридського "Реала" Флорентіно Перес вирішив відновити проект "галактікос". У клубі гратимуть найкращі гравці.

З наступного сезону у клубу буде стартовий склад вартістю понад 1 млрд євро, повідомив портал AS з посиланням на статистику порталу "Трансфермаркт".

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Президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Marca.com

Хто перейде до "Реалу"

Очікується, що в майбутнє літнє трансферне вікно до "Реалу" перейде форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Трансферна вартість гравця складає 180 млн. євро.

Також "Реал" планує підписати контракт із зірковим лівим захисником мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девісом. Канадського футболіста, у якого незабаром завершиться контракт із німецьким клубом, куплять за "символічну" суму в розмірі 50 млн євро. "Трансфермаркт" оцінює гравця у 70 млн євро.

У разі переходу Мбаппе та Девіса вартість основного складу "Реала" з 11 гравців складе 1,002 млрд євро. У запасі залишаться інші дорогі футболісти, серед яких Родріго з цінником 100 млн євро.

Можливий стартовий склад "Реала" на сезон 2024/2025 рр.

  • Куртуа (35 млн євро)
  • Карвахаль (12 млн євро)
  • Мілітао (70 млн євро)
  • Рюдігер (25 млн євро)
  • Девіс (70 млн євро)
  • Валверде (100 млн євро)
  • Чуамені (90 млн євро)
  • Камавінга (90 млн євро)
  • Беллінгем (180 млн євро)
  • Мбаппе (180 млн євро)
  • Вінісіус (150 млн євро)

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького.

футбол
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид
Флорентіно Перес

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