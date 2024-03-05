Бывший тренер Динамо рассказал, чего ждет от работы Шовковского
Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал первые итоги работы Александра Шовковского на посту главного тренера киевского "Динамо". Эксперт не сомневается в будущем успехе молодого специалиста.
Сабо рассказал, как Шовковский появился в основном составе "бело-синих", сообщает Sport.ua.
Йожеф Сабо до сих пор наблюдает за результатами "Динамо". В свои 84 года он остался болельщиком столичной команды, которую когда-то приводил к званию чемпиона Украины. Помимо завоевания трофеев, Сабо "открыл" для столичной команды нескольких футболистов, которые позже стали легендами клуба.
Как Шовковский попал в "Динамо"
Бывший тренер "бело-синих" рассказал, что заметил Шовковского еще в то время, когда Александра защищал ворота "Динамо-2". В одном из матчей юный голкипер допустил несколько ошибок, после чего его хотели перевести в третью команду. Однако Сабо разглядел потенциал Шовковского и забрал его в основной состав вместе с Головко и Косовским.
Сабо не сомневается в том, что Шовковский сможет добиться успехов на тренерском поприще. По словам эксперта, это неизбежно произойдет. "Если не сегодня, то завтра или послезавтра", — заявил бывший тренер.
Под руководством Александра Шовковского "Динамо" не проигрывало в чемпионате Украины. Победная серия "бело-синих" длится с ноября прошлого года.
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