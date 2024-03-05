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Бывший тренер Динамо рассказал, чего ждет от работы Шовковского

5 марта 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер Динамо рассказал, чего ждет от работы Шовковского
Тренер Александр Шовковский во время исполнения национального гимна. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал первые итоги работы Александра Шовковского на посту главного тренера киевского "Динамо". Эксперт не сомневается в будущем успехе молодого специалиста. 

Сабо рассказал, как Шовковский появился в основном составе "бело-синих", сообщает Sport.ua

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Йожеф Сабо до сих пор наблюдает за результатами "Динамо". В свои 84 года он остался болельщиком столичной команды, которую когда-то приводил к званию чемпиона Украины. Помимо завоевания трофеев, Сабо "открыл" для столичной команды нескольких футболистов, которые позже стали легендами клуба. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Шовковский попал в "Динамо" 

Бывший тренер "бело-синих" рассказал, что заметил Шовковского еще в то время, когда Александра защищал ворота "Динамо-2". В одном из матчей юный голкипер допустил несколько ошибок, после чего его хотели перевести в третью команду. Однако Сабо разглядел потенциал Шовковского и забрал его в основной состав вместе с Головко и Косовским. 

Сабо не сомневается в том, что Шовковский сможет добиться успехов на тренерском поприще. По словам эксперта, это неизбежно произойдет. "Если не сегодня, то завтра или послезавтра", — заявил бывший тренер. 

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" не проигрывало в чемпионате Украины. Победная серия "бело-синих" длится с ноября прошлого года. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Динамо
Александр Шовковский
Йожеф Сабо

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