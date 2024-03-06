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Тимошенко может купить Динамо, — Гончаренко

6 марта 2024 14:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тимошенко может купить Динамо, — Гончаренко
Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский политик готовится приобрести киевское "Динамо". Самый титулованный клуб Украины может сменить владельца. 

О вероятной продаже столичной команды на своем канале в Telegram рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко

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Известный политик Алексей Гончаренко неожиданно сообщил о возможной смене владельца киевского "Динамо". Новым президентом клуба может стать бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. При этом сам Гончаренко критически относится к этой информации. 

Сообщение Алексей Гончаренко
Сообщение Алексей Гончаренко. Фото: скриншот telegram

Продажа "Динамо" 

Слухи о финансовых проблемах киевского клуба уже давно циркулируют в украинской прессе. За последние десять лет неоднократно возникали слухи о том, что "Динамо" может быть продано. Однако Игорь Суркис остается президентом "бело-синих". 

Динамо Киев
Игроки празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" стало акционерным обществом и перешло под контроль Григория Суркиса еще в 1993 году. С того времени киевская команда 16 раз выиграла чемпионат Украины и добавила к этому 13 побед в национальном Кубке. "Бело-синие" играли в полуфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Алексей Гончаренко
спорт
футбол
Динамо
Игорь Суркис
Григорий Суркис

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