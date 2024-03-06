Тимошенко может купить Динамо, — Гончаренко

Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный украинский политик готовится приобрести киевское "Динамо". Самый титулованный клуб Украины может сменить владельца.

О вероятной продаже столичной команды на своем канале в Telegram рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Известный политик Алексей Гончаренко неожиданно сообщил о возможной смене владельца киевского "Динамо". Новым президентом клуба может стать бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. При этом сам Гончаренко критически относится к этой информации.

Сообщение Алексей Гончаренко. Фото: скриншот telegram

Продажа "Динамо"

Слухи о финансовых проблемах киевского клуба уже давно циркулируют в украинской прессе. За последние десять лет неоднократно возникали слухи о том, что "Динамо" может быть продано. Однако Игорь Суркис остается президентом "бело-синих".

Игроки празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" стало акционерным обществом и перешло под контроль Григория Суркиса еще в 1993 году. С того времени киевская команда 16 раз выиграла чемпионат Украины и добавила к этому 13 побед в национальном Кубке. "Бело-синие" играли в полуфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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