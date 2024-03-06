Шапаренко продолжит карьеру в Италии — Динамо готовит трансфер

Николай Шапаренко в матче против "Черноморца". Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в другую команду уже ближайшим летом. Зарубежные клубы продолжают интересоваться молодым футболистом.

"Динамо" готово продать Шапаренко, если получит выгодное предложение, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2025 года, но молодой полузащитник может перейти в другой клуб уже в конце текущего сезона. За его прогрессом уже несколько лет следят европейские клубы. После того как 25-летний игрок восстановился от последствий травмы, его трансфер снова стал реальным.

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может уйти Шапаренко

Украинский полузащитник сможет сам выбрать будущую команду, так как "Динамо" ждет сразу несколько предложений по трансферу футболиста. Испанская "Севилья" хотела подписать Шапаренко еще год назад, но травма игрока помешала воплотить этот план.

Шапаренко в атаке киевской команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Однако фаворитом в борьбе за Николая остается итальянская "Рома". Даже после смены главного тренера "джалоросси" не отказались от идеи трансфера украинского футболиста. Представители Серии А готовы заплатить за полузащитника три с половиной миллиона евро. Киевский клуб хочет заработать на этом трансфере минимум пять миллионов.

В сезоне 2023/2024 Николай Шапаренко сыграл за "Динамо" десять матчей и сделал одну результативную передачу.

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