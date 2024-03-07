Жирона претендует на двух игроков Шахтера — о ком речь

Георгий Судаков на тренировке "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Два футболиста сборной Украины могут продолжить карьеру в Испании. "Жирона" обратила внимания на игроков донецкого "Шахтера".

Артем Бондаренко и Георгий Судаков заинтересовали каталонский клуб, сообщает Esport3.

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Бондаренко в компании Конопли и Бондаря. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Детали предложения по Судакову и Бондаренко

"Жирона" интересуется сразу несколькими футболистами из Украины. Журналисты сообщали, что Александр Тымчик из "Динамо" и Алексей Кащук из "Шахтера" могут переехать в Каталонию. Теперь стало известно об интересе "Жироны" к еще двум "горнякам".

"Бело-красным" будет сложно одновременно оплатить трансферы Артема Бондаренко и Георгия Судакова. К тому же каталонскому клубу придется выдержать конкуренцию за этих футболистов с клубами из Италии и Англии.

Однако "Жирона" собирается предложить "Шахтеру" вариант, который может заинтересовать донецкий клуб. "Горняки" получат за своих игроков не только деньги, но и процент от их последующей продажи. Речь может идти о системе "50 на 50", то есть "Шахтер" получит половину суммы, когда "Жирона" через год или несколько лет продаст украинских футболистов.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

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