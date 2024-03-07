Жирона претендует на двух игроков Шахтера — о ком речь
Два футболиста сборной Украины могут продолжить карьеру в Испании. "Жирона" обратила внимания на игроков донецкого "Шахтера".
Артем Бондаренко и Георгий Судаков заинтересовали каталонский клуб, сообщает Esport3.
Руководство и тренерский штаб "Жироны" довольны выступлением Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Каталонский клуб намерен и в дальнейшем работать с украинским рынком футболистов.
Детали предложения по Судакову и Бондаренко
"Жирона" интересуется сразу несколькими футболистами из Украины. Журналисты сообщали, что Александр Тымчик из "Динамо" и Алексей Кащук из "Шахтера" могут переехать в Каталонию. Теперь стало известно об интересе "Жироны" к еще двум "горнякам".
"Бело-красным" будет сложно одновременно оплатить трансферы Артема Бондаренко и Георгия Судакова. К тому же каталонскому клубу придется выдержать конкуренцию за этих футболистов с клубами из Италии и Англии.
Однако "Жирона" собирается предложить "Шахтеру" вариант, который может заинтересовать донецкий клуб. "Горняки" получат за своих игроков не только деньги, но и процент от их последующей продажи. Речь может идти о системе "50 на 50", то есть "Шахтер" получит половину суммы, когда "Жирона" через год или несколько лет продаст украинских футболистов.
Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.
Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду.
Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.
Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.
Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
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