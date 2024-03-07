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Зинченко готовится к уходу из Арсенала — на него претендуют два клуба

7 марта 2024 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко готовится к уходу из Арсенала — на него претендуют два клуба
Александр Зинченко на разминке. Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" получит несколько предложений о трансфере Александра Зинченко. Украинский защитник сможет остаться в Англии или переехать в Германию. 

"Канониры" готовы отпустить футболиста, который пропускает много матчей из-за травм, сообщает Bild

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Тренерский штаб лондонского "Арсенала" попросил руководство клуба выделить деньги на усиление команды во время летнего трансферного окна. Наставник "канониров" Микель Артета получит порядка 100 млн евро на новых игроков. Еще столько же "Арсенал" может заработать на продаже тех футболистов, на которых не рассчитывает тренер. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/arsenal/

Какие клубы претендуют на Зинченко 

Защитник сборной Украины остается лидером раздевалки "канониров", но 27-летний футболист подвержен травмам. В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл за "Арсенал" 27 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи. 

Английский "Ньюкасл" и немецкая "Бавария" готовы заплатить за украинского футболиста 35 млн евро. Александр не хочет выступать за другую команду в АПЛ, но может согласиться на переезд в Мюнхен. Стороны проведут переговоры до конца сезона. 

Напомним, Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

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