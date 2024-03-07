Зінченко готується до трансферу з Арсеналу — на нього претендують два клуби

Олександр Зінченко на розминці. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонський "Арсенал" отримає кілька пропозицій про трансфер Олександра Зінченка. Український захисник зможе залишитись в Англії або переїхати до Німеччини.

"Каноніри" готові відпустити футболіста, який пропускає багато матчів через травми, повідомляє Bild.

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Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" попросив керівництво клубу виділити гроші на посилення команди під час літнього трансферного вікна. Наставник "канонірів" Мікель Артета отримає близько 100 млн євро на нових гравців. Ще стільки ж "Арсенал" може заробити на продажі футболістів, на яких не розраховує тренер.

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/arsenal/

Які клуби претендують на Зінченка

Захисник збірної України залишається лідером роздягальні "канонірів", але 27-річний футболіст зазнає травм. У сезоні 2023/2024 Зінченко зіграв за "Арсенал" 27 матчів, забив гол та зробив дві результативні передачі.

Англійський "Ньюкасл" та німецька "Баварія" готові заплатити за українського футболіста 35 млн євро. Олександр не хоче виступати за іншу команду в АПЛ, але може погодитись на переїзд до Мюнхена. Сторони проведуть переговори до кінця сезону.

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