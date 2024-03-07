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Мудрику доведеться піти з Челсі — відома причина

7 березня 2024 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрику доведеться піти з Челсі — відома причина
Мудрик та Стерлінг святкують гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може провести наступний сезон в іншій команді. Керівництво англійського клубу має намір віддати українця в оренду.

Відразу кілька відомих клубів претендують на молодого гравця, повідомляє Daily Mail.

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Хавбек збірної Англії Рахім Стерлінг вирішив відмовити саудівському "Аль-Хілялю" і залишитися на "Стемфорд Брідж". Конкурент Михайла Мудрика за позицію на полі буде головним футболістом "Челсі". Ймовірно, українцю доведеться змінити клуб.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик забив гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Де продовжить кар'єру Мудрик

Контракт 23-річного футболіста із "синіми" діє до літа 2031 року. "Челсі" не збирається продавати Мудрика, проте може віддати Михайла в оренду, щоби півзахисник отримував стабільну ігрову практику. Є декілька команд, які виявляють стійкий інтерес до українця.

На Мудрика претендують мюнхенська "Баварія" та туринський "Ювентус". Нещодавно до них додався мадридський "Атлетіко", який має добрі стосунки з "Челсі". Іспанський клуб готовий орендувати українця без права викупу його контракту, а Дієго Сімеоне хоче попрацювати з молодим гравцем.

У сезоні 2023/2024 Мудрик провів за "Челсі" 28 поєдинків, забив п'ять м'ячів та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру.

Депутат Гончаренко заявив, що Тимошенко може купити київське "Динамо".

спорт
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Михайло Мудрик
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