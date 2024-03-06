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Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — Динамо готує трансфер

6 березня 2024 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — Динамо готує трансфер
Микола Шапаренко у матчі проти "Чорноморця". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може перейти в іншу команду вже найближчого літа. Закордонні клуби продовжують цікавитись молодим футболістом.

"Динамо" готове продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Миколи Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2025 року, але молодий півзахисник може перейти до іншого клубу вже наприкінці цього сезону. За його прогресом уже декілька років стежать європейські клуби. Після того, як 25-річний гравець відновився від наслідків травми, його трансфер знову став реальним.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може піти Шапаренко

Український півзахисник зможе сам вибрати майбутню команду, оскільки на "Динамо" чекає одразу кілька пропозицій щодо трансферу футболіста. Іспанська "Севілья" хотіла підписати Шапаренко ще рік тому, але травма гравця завадила втілити цей план.

Микола Шапаренко
Шапаренко в атаці київської команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Проте фаворитом у боротьбі за Миколу залишається італійська "Рома". Навіть після зміни головного тренера "Джалороссі" не відмовилися від ідеї трансферу українського футболіста. Представники Серії А готові заплатити за півзахисника три з половиною мільйони євро. Київський клуб хоче заробити на цьому трансфері щонайменше п'ять мільйонів.

У сезоні-2023/2024 Микола Шапаренко зіграв за "Динамо" десять матчів і зробив одну результативну передачу.

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Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

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Микола Шапаренко

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