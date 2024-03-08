Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный может стать игроком Манчестер Сити — что известно arrow

Забарный может стать игроком Манчестер Сити — что известно

8 марта 2024 08:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный может стать игроком Манчестер Сити — что известно
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный может перейти в команду, которая регулярно борется за трофеи. В услугах украинского футболиста заинтересован "Манчестер Сити". 

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола высоко оценил потенциал игрока "вишен", сообщает Daily Mail

Читайте также:

Лидер обороны английского "Борнмута" Илья Забарный оказался в списке потенциальных новичков "Манчестер Сити". Чемпионы АПЛ регулярно приглашают в команду новых защитников, за каждого из которых "горожане" без раздумий готовы заплатить минимум 50 млн евро. 

Трансфер Забарного в "Манчестер Сити"

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл в составе "Борнмута" 28 матчей во всех турнирах. Украинец получил четыре желтые карточки. Он является одним из немногих футболистов в АПЛ, которые проводят на поле все матчи без замен. 

Илья Забарный
Забарный борется с Фоденом из "Сити". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Эксперты и болельщики высоко ценят игру Забарного и отмечают прогресс Ильи. Эпизоды с действиями украинца в обороне часто попадают в сборник лучших моментов Премьер-лиги. Главным претендентом на украинца считался "Тоттенхэм", однако у лондонской команды появился серьезный аргумент. 

Илья Забарный
Илья Забарный в матче с "Лестер Сити". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Манчестер Сити" готов заплатить 35 млн евро за Илью Забарного во время летнего трансферного окна. При этом 21-летний футболист может провести следующий сезон в "Борнмуте" на правах аренды, после чего наденет футболку "горожан". 

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Илья Забарный
Борнмут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта