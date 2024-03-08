Забарный может стать игроком Манчестер Сити — что известно

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный может перейти в команду, которая регулярно борется за трофеи. В услугах украинского футболиста заинтересован "Манчестер Сити".

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола высоко оценил потенциал игрока "вишен", сообщает Daily Mail.

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Лидер обороны английского "Борнмута" Илья Забарный оказался в списке потенциальных новичков "Манчестер Сити". Чемпионы АПЛ регулярно приглашают в команду новых защитников, за каждого из которых "горожане" без раздумий готовы заплатить минимум 50 млн евро.

Трансфер Забарного в "Манчестер Сити"

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл в составе "Борнмута" 28 матчей во всех турнирах. Украинец получил четыре желтые карточки. Он является одним из немногих футболистов в АПЛ, которые проводят на поле все матчи без замен.

Забарный борется с Фоденом из "Сити". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Эксперты и болельщики высоко ценят игру Забарного и отмечают прогресс Ильи. Эпизоды с действиями украинца в обороне часто попадают в сборник лучших моментов Премьер-лиги. Главным претендентом на украинца считался "Тоттенхэм", однако у лондонской команды появился серьезный аргумент.

Илья Забарный в матче с "Лестер Сити". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Манчестер Сити" готов заплатить 35 млн евро за Илью Забарного во время летнего трансферного окна. При этом 21-летний футболист может провести следующий сезон в "Борнмуте" на правах аренды, после чего наденет футболку "горожан".

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