У Барселоні розповіли, яких футболістів куплять улітку

Жоау Фелікс з м'ячем. Фото: REUTERS/Albert Gea

Спортивний директор "Барселони" Деку мріє про якісне кадрове посилення складу під час літнього міжсезоння. Проте каталонському клубу доведеться продавати гравців, щоб запросити в команду нових футболістів.

У "Барселоні" вже готовий план роботи під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport.

Читайте також:

Літні трансферні плани "Барселони" залежатимуть від того, яких гравців вирішить продати клуб. Президент Жоан Лапорта заявив, що каталонці повернуться до ліміту зарплат. Однак це покращить не одразу фінансове становище "синьо-гранатових". Клуб не зможе дозволити собі зіркових новачків.

Футболісти "Барселони" перед матчем. Фото: REUTERS/Vincent West

Кого запросить "Барселона"

Найближчим літом Лапорта хоче здійснити один великий трансфер та підписати ще Декілька гравців на правах вільних агентів. "Барселона" збирається заробити щонайменше 200 млн євро на продажі своїх футболістів.

Іспанські журналісти стверджують, що каталонці продадуть одного зі своїх захисників. Йдеться про Жюла Кунде або Рональда Араухо. Також команду можуть залишити Роберт Левандовський, Френкі Де Йонг та Фернандо Торрес. Головною трансферною метою "Барси" залишається Ерлінг Голанн.

В іспанський клуб сватають Жоржиньо з "Арсеналу", проте каталонці більше не збираються підписувати футболістів віком понад 30 років.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

"Реал" виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з "Валенсією".

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького.