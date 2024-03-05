Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Барселоні розповіли, яких футболістів куплять улітку arrow

У Барселоні розповіли, яких футболістів куплять улітку

5 березня 2024 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Барселоні розповіли, яких футболістів куплять улітку
Жоау Фелікс з м'ячем. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор "Барселони" Деку мріє про якісне кадрове посилення складу під час літнього міжсезоння. Проте каталонському клубу доведеться продавати гравців, щоб запросити в команду нових футболістів.

У "Барселоні" вже готовий план роботи під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport.

Читайте також:

Літні трансферні плани "Барселони" залежатимуть від того, яких гравців вирішить продати клуб. Президент Жоан Лапорта заявив, що каталонці повернуться до ліміту зарплат. Однак це покращить не одразу фінансове становище "синьо-гранатових". Клуб не зможе дозволити собі зіркових новачків.

Барселона
Футболісти "Барселони" перед матчем. Фото: REUTERS/Vincent West

Кого запросить "Барселона"

Найближчим літом Лапорта хоче здійснити один великий трансфер та підписати ще Декілька гравців на правах вільних агентів. "Барселона" збирається заробити щонайменше 200 млн євро на продажі своїх футболістів.

Іспанські журналісти стверджують, що каталонці продадуть одного зі своїх захисників. Йдеться про Жюла Кунде або Рональда Араухо. Також команду можуть залишити Роберт Левандовський, Френкі Де Йонг та Фернандо Торрес. Головною трансферною метою "Барси" залишається Ерлінг Голанн.

В іспанський клуб сватають Жоржиньо з "Арсеналу", проте каталонці більше не збираються підписувати футболістів віком понад 30 років.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

"Реал" виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з "Валенсією". 

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького. 

спорт
футбол
Футбол трансфери
Барселона
Іспанська Ла Ліга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим