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В Барселоне рассказали, каких футболистов купят летом

5 марта 2024 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Барселоне рассказали, каких футболистов купят летом
Жоау Феликс с мячом. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивный директор "Барселоны" Деку мечтает о качественном кадровом усилении состава во время летнего межсезонья. Однако каталонскому клубу придется продавать игроков для того, чтобы пригласить в команду новых футболистов. 

В "Барселоне" уже готов план работы во время летнего трансферного окна, сообщает Sport

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Летние трансферные планы "Барселоны" будут зависеть от того, каких игроков решит продать клуб. Президент Жоан Лапорта заявил, что каталонцы вернутся к лимиту зарплат. Однако это улучшит не сразу финансовое положение "сине-гранатовых". Клуб не сможет позволить себе звездных новичков. 

Барселона
Футболисты "Барселоны" перед матчем. Фото: REUTERS/Vincent West

Кого пригласит "Барселона" 

Ближайшим летом Лапорта хочет осуществить один крупный трансфер и подписать еще несколько игроков на правах свободных агентов. "Барселона" собирается заработать как минимум 200 млн евро на продаже своих футболистов. 

Испанские журналисты утверждают, что каталонцы продадут одного из своих защитников. Речь идет о Жюле Кунде или Рональде Араухо. Также команду могут покинуть Роберт Левандовский, Фрэнки Де Йонг и Фернандо Торрес. Главной трансферной целью "Барсы" остается Эрлинг Холанн. 

В испанский клуб сватают Жоржиньо из "Арсенала", однако каталонцы больше не собираются подписывать футболистов старше 30 лет. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

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