Барселона назвала главного кандидата на замену Хави
Спортивный директор "Барселоны" Деку составил список тренеров, которые летом этого года могут возглавить каталонскую команду. Португалец мечтает вернуть в клуб бывшего наставника "сине-гранатовых".
Деку назвал главного претендента на должность, которую занимает Хави Эрнандес, сообщает Cadena SER.
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес уйдет из клуба через несколько месяцев. Он объявил, что летом досрочно расторгнет контракт вне зависимости от результатов команды.
После 27 туров Ла Лиги "Барселона" отстает от лидера турнирной таблицы на восемь очков и занимает третье место. В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов каталонцы сыграли вничью с итальянским "Наполи" со счетом 2:2. Из Кубка Испании "сине-гранатовые" уже выбыли.
Кто заменит Хави в "Барселоне"
Спортивный директор клуба Деку считает, что оптимальным кандидатом на должность наставника команды является Луис Энрике. Он провел в "Барселоне" большую часть карьеры футболиста, а также работал тренером "сине-гранатовых" с 2014 по 2017 годы. Луис Энрике помог каталонцам завоевать девять трофеев.
Ситуацию осложняет то, что испанский тренер работает во французском "ПСЖ", который пока не хочет досрочно отпускать наставника. Помимо Луиса Энрике, "Барселона" заинтересована в сотрудничестве с молодыми тренерами. Деку назвал фамилии Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби, Микеля Артеты и Ханса-Дитера Флика.
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