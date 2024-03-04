Барселона назвала главного кандидата на замену Хави

Хави Эрнандес перед матчем Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Спортивный директор "Барселоны" Деку составил список тренеров, которые летом этого года могут возглавить каталонскую команду. Португалец мечтает вернуть в клуб бывшего наставника "сине-гранатовых".

Деку назвал главного претендента на должность, которую занимает Хави Эрнандес, сообщает Cadena SER.

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес уйдет из клуба через несколько месяцев. Он объявил, что летом досрочно расторгнет контракт вне зависимости от результатов команды.

Хави Эрнандес отвечает на вопросы журналистов. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

После 27 туров Ла Лиги "Барселона" отстает от лидера турнирной таблицы на восемь очков и занимает третье место. В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов каталонцы сыграли вничью с итальянским "Наполи" со счетом 2:2. Из Кубка Испании "сине-гранатовые" уже выбыли.

Кто заменит Хави в "Барселоне"

Спортивный директор клуба Деку считает, что оптимальным кандидатом на должность наставника команды является Луис Энрике. Он провел в "Барселоне" большую часть карьеры футболиста, а также работал тренером "сине-гранатовых" с 2014 по 2017 годы. Луис Энрике помог каталонцам завоевать девять трофеев.

Луис Энрике руководит игрой "ПСЖ". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ситуацию осложняет то, что испанский тренер работает во французском "ПСЖ", который пока не хочет досрочно отпускать наставника. Помимо Луиса Энрике, "Барселона" заинтересована в сотрудничестве с молодыми тренерами. Деку назвал фамилии Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби, Микеля Артеты и Ханса-Дитера Флика.

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