Барселона назвала головного кандидата на заміну Хаві
Спортивний директор "Барселони" Деку склав список тренерів, які влітку цього року можуть очолити каталонську команду. Португалець мріє повернути до клубу колишнього наставника "синьо-гранатових".
Деку назвав головного претендента на посаду, яку обіймає Хаві Ернандес, повідомляє Cadena SER.
Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес піде з клубу за декілька місяців. Він оголосив, що влітку достроково розірве контракт незалежно від результатів команди.
Після 27 турів Ла-Ліги "Барселона" відстає від лідера турнірної таблиці на вісім очок та посідає третє місце. У першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів каталонці зіграли внічию з італійським "Наполі" з рахунком 1:1. З Кубка Іспанії "синьо-гранатові" вже вибули.
Хто замінить Хаві у "Барселоні"
Спортивний директор клубу Деку вважає, що оптимальним кандидатом на посаду наставника команди є Луїс Енріке. Він провів у "Барселоні" більшу частину кар'єри футболіста, а також працював тренером "синьо-гранатових" з 2014 до 2017 року. Луїс Енріке допоміг каталонцям завоювати дев'ять трофеїв.
Ситуацію ускладнює те, що іспанський тренер працює у французькому "ПСЖ", який поки що не хоче достроково відпускати наставника. Окрім Луїса Енріке, "Барселона" зацікавлена у співпраці з молодими тренерами. Деку назвав прізвища Хабі Алонсо, Роберто Де Дзербі, Мікеля Артети та Ханса-Дітера Фліка.
Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.
Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.
Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.
Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.
Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.
Читайте Новини.LIVE!