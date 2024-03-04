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Барселона назвала головного кандидата на заміну Хаві

4 березня 2024 11:57
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Барселона назвала головного кандидата на заміну Хаві
Хаві Ернандес перед матчем Ліги чемпіонів Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор "Барселони" Деку склав список тренерів, які влітку цього року можуть очолити каталонську команду. Португалець мріє повернути до клубу колишнього наставника "синьо-гранатових".

Деку назвав головного претендента на посаду, яку обіймає Хаві Ернандес, повідомляє Cadena SER.

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Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес піде з клубу за декілька місяців. Він оголосив, що влітку достроково розірве контракт незалежно від результатів команди.

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес відповідає на запитання журналістів. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Після 27 турів Ла-Ліги "Барселона" відстає від лідера турнірної таблиці на вісім очок та посідає третє місце. У першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів каталонці зіграли внічию з італійським "Наполі" з рахунком 1:1. З Кубка Іспанії "синьо-гранатові" вже вибули.

Хто замінить Хаві у "Барселоні"

Спортивний директор клубу Деку вважає, що оптимальним кандидатом на посаду наставника команди є Луїс Енріке. Він провів у "Барселоні" більшу частину кар'єри футболіста, а також працював тренером "синьо-гранатових" з 2014 до 2017 року. Луїс Енріке допоміг каталонцям завоювати дев'ять трофеїв.

Луїс Енріке
Луїс Енріке керує грою "ПСЖ". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ситуацію ускладнює те, що іспанський тренер працює у французькому "ПСЖ", який поки що не хоче достроково відпускати наставника. Окрім Луїса Енріке, "Барселона" зацікавлена у співпраці з молодими тренерами. Деку назвав прізвища Хабі Алонсо, Роберто Де Дзербі, Мікеля Артети та Ханса-Дітера Фліка.

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спорт
футбол
Барселона
Луіс Енріке
Хаві Ернандес
тренер

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