Алиев объяснил, почему больше не собирается общаться с Милевским

Бывший футболист Александр Алиев. Фото: скриншот

Дружба между бывшими футболистами киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского и Александра Алиева завершилась. Действующий военнослужащий больше не хочет знать об футболисте-блогере.

О прекращении дружбы Алиев заявил во время трансляции Instagram.

Читайте также:

Сослуживцы Алиева хотят найти и избить Милевского

Ранее Милевский обвинил Алиева в распространении информации о его реабилитации. Артем хотел оставить все в секрете.

По словам Алиева, после сказанных Милевским слов, для него Артем больше не существует.

"После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует", — сказал Алиев.

Александр рассказал, что из-за возникшей ситуации его сослуживцы угрожали разбить Милевскому лицо. Он попросил их этого не делать.

"Много близких людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передок, говорят мне, что если они этого п****а увидят, это про Милевского, они просто разобьют ему харю", — сказал Александр.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.

Холанн провел переговоры с "Барселоной" — насколько реален трансфер.

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.