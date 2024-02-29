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Алиев объяснил, почему больше не собирается общаться с Милевским

29 февраля 2024 11:27
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Агабекян Карен
редактор
Алиев объяснил, почему больше не собирается общаться с Милевским
Бывший футболист Александр Алиев. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Дружба между бывшими футболистами киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского и Александра Алиева завершилась. Действующий военнослужащий больше не хочет знать об футболисте-блогере.

О прекращении дружбы Алиев заявил во время трансляции Instagram.

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Ранее Милевский обвинил Алиева в распространении информации о его реабилитации. Артем хотел оставить все в секрете.

По словам Алиева, после сказанных Милевским слов, для него Артем больше не существует.

"После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует", — сказал Алиев.

Александр рассказал, что из-за возникшей ситуации его сослуживцы угрожали разбить Милевскому лицо. Он попросил их этого не делать.

"Много близких людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передок, говорят мне, что если они этого п****а увидят, это про Милевского, они просто разобьют ему харю", — сказал Александр.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

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футбол
Артем Милевский
Динамо
Александр Алиев

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