Алієв пояснив, чому більше не збирається спілкуватися з Мілевським

Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: скріншот

Дружба між колишніми футболістами київського "Динамо" та збірної України Артемом Мілевським та Олександром Алієвим завершилася. Чинний військовослужбовець більше не хоче знати про футболіста-блогера.

Про припинення дружби Алієв заявив під час трансляції Instagram.

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Раніше Мілевський звинуватив Алієва у поширенні інформації про його реабілітацію. Артем хотів залишити все у секреті.

За словами Алієва, після сказаних Мілевським слів, для нього Артем більше не існує.

"Після тих слів, які він сказав, для мене ця людина більше не існує", — сказав Алієв.

Олександр розповів, що через ситуацію його товариші по службі погрожували розбити Мілевському обличчя. Він попросив їх цього не робити.

"Багато близьких людей, моїх близьких, з ким я служу, їжджу на передок, кажуть мені, що якщо вони цього побачать, це про Мілевського, вони просто розіб'ють йому харю", — сказав Олександр.

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