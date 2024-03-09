Джошуа та Нганну. Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа прокоментував впевнену перемогу над екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Свого опонента він відправив у нокаут вже у другому раунді.

Скільки ще планує битися Ентоні, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Це особливість боксу, потрібен лише один удар у надважкій вазі. Потрібно завжди шукати кращого. Щодо мене, я не знаю, чи виходжу я на свій пік, але я вперто працюю щодня", — впевнений Джошуа.

Ще 5 років у боксі

Британець вважає, що в нього залишилось не так багато часу у ринзі. Тому треба діяти.

"Хтозна, куди мене це приведе. Уявіть собі, що через п'ять років я більше не битимуся, все буде сказано і зроблено. Тому я намагаюся максимально використати цю можливість. Я просто тут, щоб битися. Я збираюся повернутися до своєї клітки, закритися, і мене випустять знову битися. Я просто хочу битися", — сказав Джошуа

Коли Ентоні запитали, чи є його метою переможець битви Ф'юрі проти Усика, Джошуа відповів: "Так".

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