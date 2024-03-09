Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет сразиться с победителем пары Усик — Фьюри
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал уверенную победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Своего оппонента он отправил в нокаут уже во втором раунде.
Сколько еще планирует сразиться Энтони, в материале Новини.LIVE.
"Это особенность бокса, нужен только один удар в сверхтяжелом весе. Нужно всегда искать лучшего. По мне, я не знаю, выхожу ли я на свой пик, но я упорно работаю каждый день", — уверен Джошуа.
Еще 5 лет в боксе
Британец считает, что у него осталось не так уж много времени в ринге. Поэтому нужно действовать.
"Кто знает, куда меня это приведет. Представьте себе, что через пять лет я больше не буду драться, все будет сказано и сделано. Поэтому я стараюсь максимально использовать эту возможность. Я просто здесь, чтобы драться. Я собираюсь вернуться в свою клетку, закрыться, и меня выпустят снова драться. Я просто хочу драться", — сказал Джошуа
Когда Энтони спросили, является ли его целью победитель битвы Фьюри против Усика, Джошуа ответил: "Да".
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