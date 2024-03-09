Ентоні Джошуа брутально нокаутував суперзірку ММА камерунця Френсіса Нганну

Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг
Екс-чемпіон світу у хевівейті британець Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) брутально нокаутував суперзірку ММА камерунця Френсіса Нганну. Це був головний бій вечора на Kingdom Arena у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.
Відео видовищного моменту в матеріалі Новини.LIVE.
На самому початку бою Нганну демонстрував непоганий таймінг та добре реагував на атаки Джошуа. Було схоже на те, що він може перейти в контратаку, але Френсіс перейшов на ліву руку та одразу пропустив правий прямий та опинився у нокдауні.
Далі Нганну намагався піддавлювати. Але було помітно, що він надто сильно поступається супернику в роботі ніг. Потужно пропустив, але втримався на ногах.
ANTHONY JOSHUA— Danny (@dantheboxingman) March 9, 2024
KO’S FRANCIS NGANNOU‼️‼️#Boxing
🔥🔥🥊🥊🥊
pic.twitter.com/N05UVRrP7h
А ось після ще одного удару опинився на підлозі. Потім Френк підвівся на ноги, але був брутально нокаутований.
Це 28-та перемога Ентоні Джошуа на профі-рингу. Після двох поразок від українця Олександра Усика він вже має 4 перемоги поспіль і готовий знову боротися за титул чемпіона світу.
Новицький здобув десяту перемогу
В андеркарті український надважковаговик Андрій Новицький (10-0, 9 KO) переміг Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в рамках вечора боксу у Саудівській Аравії.
Novytskyi takes out Torres in the 3rd round in our opening fight of the night 🧨#KnockoutChaos | @DAZNBoxing | #JoshuaNgannou pic.twitter.com/n7ALue6meV— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 8, 2024
Бій тривав до 3 раунду та Новицький теж відправив суперника у нокаут.
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