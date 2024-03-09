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Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг

9 березня 2024 03:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ентоні Джошуа брутально нокаутував суперзірку ММА камерунця Френсіса Нганну
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Екс-чемпіон світу у хевівейті британець Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) брутально нокаутував суперзірку ММА камерунця Френсіса Нганну. Це був головний бій вечора на Kingdom Arena у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Відео видовищного моменту в матеріалі Новини.LIVE.

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На самому початку бою Нганну демонстрував непоганий таймінг та добре реагував на атаки Джошуа. Було схоже на те, що він може перейти в контратаку, але Френсіс перейшов на ліву руку та одразу пропустив правий прямий та опинився у нокдауні.

Далі Нганну намагався піддавлювати. Але було помітно, що він надто сильно поступається супернику в роботі ніг. Потужно пропустив, але втримався на ногах.

А ось після ще одного удару опинився на підлозі. Потім Френк підвівся на ноги, але був брутально нокаутований.

Це 28-та перемога Ентоні Джошуа на профі-рингу. Після двох поразок від українця Олександра Усика він вже має 4 перемоги поспіль і готовий знову боротися за титул чемпіона світу.

Новицький здобув десяту перемогу

В андеркарті український надважковаговик Андрій Новицький (10-0, 9 KO) переміг Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в рамках вечора боксу у Саудівській Аравії.

Бій тривав до 3 раунду та Новицький теж відправив суперника у нокаут.

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Олександр Усик
бокс
Ентоні Джошуа
Френсіс Нганну
Джошуа — Нганну

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