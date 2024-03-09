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Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил

9 марта 2024 03:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Энтони Джошуа грубо нокаутировал суперзвезду ММА камерунца Фрэнсиса Нганну
Энтони Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Экс-чемпион мира в хевивейте британец Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) грубо нокаутировал суперзвезду ММА камерунца Фрэнсиса Нганну. Это было главное сражение вечера на Kingdom Arena в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Видео зрелищного момента в материале Новини.LIVE.

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В самом начале боя Нганну демонстрировал неплохой тайминг и хорошо реагировал на атаки Джошуа. Похоже, он может перейти в контратаку, но Фрэнсис перешел на левую руку и сразу пропустил правый прямой и оказался в нокдауне.

Дальше Нганну пытался поддавливать. Но было заметно, что он слишком сильно уступает сопернику в работе ног. Мощно пропустил, но удержался на ногах.

А вот после еще одного удара оказался на полу. Затем Фрэнк встал на ноги, но был грубо нокаутирован.

Это 28-я победа Энтони Джошуа на профи-ринге. После двух поражений от украинца Александра Усика он уже имеет 4 победы подряд и готов снова бороться за титул чемпиона мира.

Новицкий одержал десятую победу

В андеркарте украинский сверхтяжеловес Андрей Новицкий (10-0, 9 KO) победил Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Бой длился до 3 раунда и Новицкий тоже отправил соперника в нокаут.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

Александр Усик
бокс
Энтони Джошуа
Фрэнсис Нганну
Джошуа — Нганну

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