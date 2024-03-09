Энтони Джошуа грубо нокаутировал суперзвезду ММА камерунца Фрэнсиса Нганну

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил
Экс-чемпион мира в хевивейте британец Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) грубо нокаутировал суперзвезду ММА камерунца Фрэнсиса Нганну. Это было главное сражение вечера на Kingdom Arena в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.
Видео зрелищного момента в материале Новини.LIVE.
В самом начале боя Нганну демонстрировал неплохой тайминг и хорошо реагировал на атаки Джошуа. Похоже, он может перейти в контратаку, но Фрэнсис перешел на левую руку и сразу пропустил правый прямой и оказался в нокдауне.
Дальше Нганну пытался поддавливать. Но было заметно, что он слишком сильно уступает сопернику в работе ног. Мощно пропустил, но удержался на ногах.
ANTHONY JOSHUA— Danny (@dantheboxingman) 9 марта 2024
KO'S FRANCIS NGANNOU‼️‼️ #Boxing
🔥🔥🥊🥊🥊
pic.twitter.com/N05UVRrP7h
А вот после еще одного удара оказался на полу. Затем Фрэнк встал на ноги, но был грубо нокаутирован.
Это 28-я победа Энтони Джошуа на профи-ринге. После двух поражений от украинца Александра Усика он уже имеет 4 победы подряд и готов снова бороться за титул чемпиона мира.
Новицкий одержал десятую победу
В андеркарте украинский сверхтяжеловес Андрей Новицкий (10-0, 9 KO) победил Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.
Novytskyi выходит из Torres в 3-й раунде в нашем бронировании борьбе в ночное время 🧨 #KnockoutChaos | @DAZNBoxing | #JoshuaNgannou pic.twitter.com/n7ALue6meV— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 8, 2024
Бой длился до 3 раунда и Новицкий тоже отправил соперника в нокаут.
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