Бой Нганну против Джошуа — соперники получат огромный гонорар

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа во время церемонии взвешивания. Фото: instagram.com/francisngannou/

Британский боксер Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC, камерунец Фрэнсис Нганну получат рекордные гонорары за бой, который состоится в Саудовской Аравии. Организаторы вечера бокса не поскупились на выплату главным звездам шоу.

Джошуа готов завершить карьеру после поединка вне зависимости от его результатов, сообщает talkSPORT.

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В ночь с пятницы на субботу, 9 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. Главным событие шоу станет противостояние бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-звезды UFC Фрэнсиса Нганну.

Фрэнсис Нганну во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Гонорары боксеров

Это будет второй поединок по правилам бокса в карьере Нганну. Камерунский спортсмен заработает на выход на ринг 20 млн евро. Это в два раза больше, чем Фрэнсис получил за противостояние с Тайсоном Фьюри.

Энтони Джошуа на тренировке. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Джошуа получит за поединок с камерунским бойцом рекордный гонорар в своей карьере. Британский боксер заработает 50 млн евро. При этом суммы не включают премиальные за победу и процент от прав на трансляцию поединка. Это означает, что гонорары могут оказаться еще больше. Учитывая, что бой состоится в Саудовской Аравии, спортсменам не придется платить налоги со своего заработка.

Ранее Джошуа уже заявил, что этот поединок может стать последним в его карьере. Однако не исключено, что в случае победы британец проведет еще один бой с Тайсоном Фьюри.

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