Милевский рассказал, где бы играл Мудрик в легендарном Челси Моуриньо

Украинский экс-футболист Артем Милевский. Фото: t.me/TIMI_1010

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о проблемах Михаила Мудрика в "Челси". Экс-игрок также дал совет, как нужно попасть и заиграть в стартовом составе клуба.

Свои наставления Милевский сказал в эфире YouTube-канала Волошин.

Читайте также:

Наставления Мудрику от Милевского

По словам Артема, на Мудрику сейчас сильно сказывается психологическое давление, связанное суммой трансфера в 80 млн евро и 10-м номером.

"Хорошо, что у него сейчас команда, где находятся молодые ребята и молодой тренер. Но если бы он попал в команду, где был Лэмпард, Дрогба, кого там только не было, например, при Моуринью – его бы просто посадили там, он бы ничего не смог", — сказал Милевский.

Относительно самой игры, то Артем уверен, что Мудрику нужно играть на своих ильных качествах и не нужно выдумывать ничего нового. Михаил же пытается что-то выдумать.

"Мне всегда говорили все тренеры, Сёмин говорил: "Что у тебя сильное? Ты бежишь? Ты не бежишь. Ты хорошо мяч корпусом прикрываешь? Да. Ты можешь отдать передачу? На этом играй. У тебя удар из-за пределов штрафной есть? Нет. Значит, лучше отдай кому-то. Алиев рядом – отдай ему, он пробьет". И вот так он должен играть. Он должен их развивать", — отметил Артем.

Также Милевский считает, что на Мудрику изначально было намного больше давления чем на лидерах "Жироны" Викторе Цыганкове и Артеме Довбике, от которых не было запредельных ожиданий, но они стали звездами.

Напомним, "Реал" готов выставить Лунина на трансфер.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известна причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.