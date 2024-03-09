Реал готов выставить Лунина на трансфер

Андрей Лунин ловит мяч во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский "Реал" имеет два варианта для продолжения карьеры украинского голкипера Андрея Лунина. Клубу вскоре нужно определиться, поскольку у вратаря летом 2025 года завершится контракт.

В клубе готовы как к продолжению сотрудничества, так и к расставанию, сообщило Realmadridexclusivo.

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Андрей Лунин во время матча чемпионата Испании. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что "Реал" приготовил для Лунина

По информации источника в клубе, Лунин будет основным голкипером "Реала" ровно до момента, пока не вернется травмированный Тибо Куртуа.

В "Реале" сейчас есть два варианта продолжения работы с Луниным. Согласно первому, с голкипером продлят контракт до 3 млн евро, и он останется вторым номером.

Согласно второму варианту, Лунин не подпишет контракт и его выставят на трансфер, чтобы не отдавать бесплатно. В этом случае, для потенциального покупателя вратарь обойдется в менее 10 млн евро.

В числе потенциальных покупателей на Лунина присутствует английский "Ньюкасл", готовый платить ему зарплату в размере 6 млн евро за сезон.

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