Реал готовий виставити Луніна на трансфер

Андрій Лунін ловить м'яч під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридський "Реал" має два варіанти для продовження кар'єри українського голкіпера Андрія Луніна. Клубу незабаром потрібно визначитись, оскільки у воротаря влітку 2025 року завершиться контракт.

У клубі готові як до продовження співпраці, так і до розставання, повідомило Realmadridexclusivo.

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Андрій Лунін під час матчу чемпіонату Іспанії. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" приготував для Луніна

За інформацією джерела в клубі, Лунін буде основним голкіпером "Реала" рівно до того моменту, поки не повернеться травмований Тібо Куртуа.

У "Реалі" зараз є два варіанти продовження роботи із Луніним. Згідно з першим, із голкіпером продовжать контракт та дадуть зарплату у розмірі 3 млн євро, і він залишиться другим номером.

Згідно з другим варіантом, Лунін не підпише контракт і його виставлять на трансфер, щоби не віддавати безкоштовно. В цьому випадку, для потенційного покупця воротар коштуватиме менше 10 млн євро.

Серед потенційних покупців на Луніна є англійський "Ньюкасл", який готовий платити йому зарплату в розмірі 6 млн євро за сезон.

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