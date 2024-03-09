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Реал готовий виставити Луніна на трансфер

9 березня 2024 15:42
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Агабекян Карен
редактор
Реал готовий виставити Луніна на трансфер
Андрій Лунін ловить м'яч під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" має два варіанти для продовження кар'єри українського голкіпера Андрія Луніна. Клубу незабаром потрібно визначитись, оскільки у воротаря влітку 2025 року завершиться контракт.

У клубі готові як до продовження співпраці, так і до розставання, повідомило Realmadridexclusivo.

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Андрій Лунін
Андрій Лунін під час матчу чемпіонату Іспанії. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" приготував для Луніна

За інформацією джерела в клубі, Лунін буде основним голкіпером "Реала" рівно до того моменту, поки не повернеться травмований Тібо Куртуа.

У "Реалі" зараз є два варіанти продовження роботи із Луніним. Згідно з першим, із голкіпером продовжать контракт та дадуть зарплату у розмірі 3 млн євро, і він залишиться другим номером.

Згідно з другим варіантом, Лунін не підпише контракт і його виставлять на трансфер, щоби не віддавати безкоштовно. В цьому випадку, для потенційного покупця воротар коштуватиме менше 10 млн євро.

Серед потенційних покупців на Луніна є англійський "Ньюкасл", який готовий платити йому зарплату в розмірі 6 млн євро за сезон.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
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