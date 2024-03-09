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Колишня зірка Динамо може опинитися за гратами — що відомо

9 березня 2024 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Колишня зірка Динамо може опинитися за гратами — що відомо
Жерсон Родрігес. Фото: "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який належить київському Динамо, може несподівано опинитися за гратами. Прокуратура вимагає засудити 28-річного футболіста до 15 місяців умовного тюремного ув'язнення за звинуваченням у домашньому насильстві.

Про це повідомив RTL Today, передає Новини.LIVE.

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Вінгер ще у 2022 року був звинувачений у домашньому насильстві щодо своєї колишньої дівчини. Суд назначили на 27 березня. Вирок може бути, як ув’язнення так й фінансова компенсація жертві.

Зараз грає у Словаччині

Гравцем "Динамо” Родрігес став влітку 2019 року. Вінгер регулярно здавався київським клубом в оренду — у турецькі Анкарагюджю, Еюпспор та Сівасспор, французький Труа, еміратський Аль-Вахда, а зараз грає за словацький Слован.

У клуб із Братислави 28-річний гравець перейшов у лютому цього року. За даними Transfermarkt, ця угода діє до кінця 2024 року, а контракт Родрігеса з київським клубом спливає влітку 2025-го.

Сумарно за Динамо люксембурзький футболіст провів 53 матчі, в яких забив дев'ять голів і віддав чотирьох асистів.

Крім того, Жерсон є одним із лідерів збірної Люксембургу — 20 голів та 6 результативних передач у 58 поєдинках. Незабаром його збірну чекає історичний плей-оф кваліфікації Євро-2024. У півфіналі відбору Люксембург зіграє з Грузією 21 березня, а у разі успіху — через п'ять днів із переможцем дуелі Греція — Казахстан.

Вирок у справі Родрігеса буде винесено наступного дня після фіналу кваліфікації Чемпіонату Європи.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

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суд
Словаччина
Люксембург
домашнє насильство
Динамо

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