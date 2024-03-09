Бывшая звезда Динамо может оказаться за решеткой — что известно

Жерсон Родригес. Фото: "Динамо"

Игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес , принадлежащий киевскому "Динамо", может неожиданно оказаться за решеткой. Прокуратура требует приговорить 28-летнего футболиста к 15 месяцам условного тюремного заключения по обвинению в домашнем насилии.

Об этом сообщил RTL Today, передает Новини.LIVE.

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Сейчас играет в Словакии

Игроком "Динамо" Родригес стал летом 2019 года. Вингер регулярно казался киевским клубом в аренду — в турецкие "Анкарагюджю", "Эюпспор" и "Сивасспор", французский "Труа", эмиратский "Аль-Вахда", а сейчас играет за словацкий "Слован".

В клуб из Братиславы 28-летний игрок перешел в феврале этого года. По данным Transfermarkt, это соглашение действует до конца 2024 года, а контракт Родригеса с киевским клубом истекает летом 2025-го.

Суммарно за "Динамо" люксембургский футболист провел 53 матча, в которых забил девять голов и отдал четырех ассистов.

Кроме того, Жерсон является одним из лидеров сборной Люксембурга — 20 голов и 6 результативных передач в 58 поединках. В скором времени его сборную ждет исторический плей-офф квалификации Евро-2024. В полуфинале отбора Люксембург сыграет с Грузией 21 марта, а в случае успеха — через пять дней с победителем дуэли Греция — Казахстан.

Приговор по делу Родригеса будет вынесен на следующий день после финала квалификации чемпионата Европы.

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