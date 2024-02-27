Анчелотті визнав, що завдяки Луніну Реал виграв матч із Севільєю
У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" з рахунком 1:0 обіграв "Севілью". Після гри головний тренер мадридців відзначив гру українського голкіпера Андрія Луніна.
Слова головного тренера навів портал Realmadrid Exclusivo.
What a save from Andriy Lunin to deny a clear goal for Isaac Romero 🧤🇺🇦 pic.twitter.com/HhtduQCKJd— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 25, 2024
Анчелотті висловився про Луніна
У матчі проти "Севільї" у Луніна не було багато роботи, але за рахунку 1:0 він зробив дивовижний сейв ногою. Тоді суперник просто розстрілював ворота. Якби вдалося забити, то за підсумком матчу було б зафіксовано нічию.
Після гри Анчелотті звернувся до Луніна, відзначив гру Андрія та внесок у перемогу.
"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", — сказав Анчелотті.
Зазначимо, що "Реал" після матчу з "Жироною" перебуває на спаді й перемоги їм даються дуже тяжко. Тому гра Луніна принесла їм перемоги з рахунком 1:0 у матчах проти РБ "Лейпциг" та "Севільї".
Лунін цього сезону в 19 матчах пропустив 14 голів і 9 матчів зіграв на нуль.
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