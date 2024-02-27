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Анчелотті визнав, що завдяки Луніну Реал виграв матч із Севільєю

27 лютого 2024 13:24
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті визнав, що завдяки Луніну Реал виграв матч із Севільєю
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" з рахунком 1:0 обіграв "Севілью". Після гри головний тренер мадридців відзначив гру українського голкіпера Андрія Луніна.

Слова головного тренера навів портал Realmadrid Exclusivo.

Анчелотті висловився про Луніна

У матчі проти "Севільї" у Луніна не було багато роботи, але за рахунку 1:0 він зробив дивовижний сейв ногою. Тоді суперник просто розстрілював ворота. Якби вдалося забити, то за підсумком матчу було б зафіксовано нічию.

Після гри Анчелотті звернувся до Луніна, відзначив гру Андрія та внесок у перемогу.

"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що "Реал" після матчу з "Жироною" перебуває на спаді й перемоги їм даються дуже тяжко. Тому гра Луніна принесла їм перемоги з рахунком 1:0 у матчах проти РБ "Лейпциг" та "Севільї".

Лунін цього сезону в 19 матчах пропустив 14 голів і 9 матчів зіграв на нуль.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.

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Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті
Севілья

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