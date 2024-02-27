Анчелотти признал, что благодаря Лунину Реал выиграл матч с Севильей

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Севилью". После игры главный тренер мадридцев отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина.

Слова главного тренера привел портал Realmadrid Exclusivo.

What a save from Andriy Lunin to deny a clear goal for Isaac Romero 🧤🇺🇦 pic.twitter.com/HhtduQCKJd — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 25, 2024

Анчелотти высказался об Лунине

В матче против "Севильи" у Лунина не было много работы, но при счете 1:0 он совершил удивительный сейв ногой. В том момент соперник попросту расстреливал ворота. Если бы удалось забить, то по итогу матча была бы зафиксирована ничья.

После игры Анчелотти обратился к Лунину, отметил игру Андрея и вклад в победу.

"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", — сказал Анчелотти

Отметим, что "Реал" после матча с "Жироной" находятся на спаде и победы им даются очень тяжело. Поэтому игра Лунина принесла им победы со счетом 1:0 в матчах против РБ "Лейпциг" и "Севильи".

Лунин в текущем сезоне в 19 матчах пропустил 14 голов и 9 матчей сыграл на ноль.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Защитник "Борнмута" Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано".

Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер.