Анчелотти признал, что благодаря Лунину Реал выиграл матч с Севильей
В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Севилью". После игры главный тренер мадридцев отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина.
Слова главного тренера привел портал Realmadrid Exclusivo.
What a save from Andriy Lunin to deny a clear goal for Isaac Romero 🧤🇺🇦 pic.twitter.com/HhtduQCKJd— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 25, 2024
Анчелотти высказался об Лунине
В матче против "Севильи" у Лунина не было много работы, но при счете 1:0 он совершил удивительный сейв ногой. В том момент соперник попросту расстреливал ворота. Если бы удалось забить, то по итогу матча была бы зафиксирована ничья.
После игры Анчелотти обратился к Лунину, отметил игру Андрея и вклад в победу.
"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", — сказал Анчелотти
Отметим, что "Реал" после матча с "Жироной" находятся на спаде и победы им даются очень тяжело. Поэтому игра Лунина принесла им победы со счетом 1:0 в матчах против РБ "Лейпциг" и "Севильи".
Лунин в текущем сезоне в 19 матчах пропустил 14 голов и 9 матчей сыграл на ноль.
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