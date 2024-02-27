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Анчелотти признал, что благодаря Лунину Реал выиграл матч с Севильей

27 февраля 2024 13:24
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти признал, что благодаря Лунину Реал выиграл матч с Севильей
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Севилью". После игры главный тренер мадридцев отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина.

Слова главного тренера привел портал Realmadrid Exclusivo.

Анчелотти высказался об Лунине

В матче против "Севильи" у Лунина не было много работы, но при счете 1:0 он совершил удивительный сейв ногой. В том момент соперник попросту расстреливал ворота. Если бы удалось забить, то по итогу матча была бы зафиксирована ничья.

После игры Анчелотти обратился к Лунину, отметил игру Андрея и вклад в победу.

"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", — сказал Анчелотти

Отметим, что "Реал" после матча с "Жироной" находятся на спаде и победы им даются очень тяжело. Поэтому игра Лунина принесла им победы со счетом 1:0 в матчах против РБ "Лейпциг" и "Севильи".

Лунин в текущем сезоне в 19 матчах пропустил 14 голов и 9 матчей сыграл на ноль.

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Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Карло Анчелотти
Севилья

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