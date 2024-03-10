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Головний тренер Валенсії розхвалив гру Яремчука

10 березня 2024 10:02
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Агабекян Карен
редактор
Головний тренер Валенсії розхвалив гру Яремчука
Український форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"
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Агабекян Карен
редактор

У 28-му турі чемпіонату Іспанії український форвард Роман Яремчук допоміг "кажанам" перемогти "Хетафе". До того ж, футболіст знову зіграв у стартовому складі.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха оцінив гру українця. Слова футболіста навів портал AS.

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За словами Барахи, Яремчук багато працював на полі та за рахунок своєї активності впевнено нав'язував боротьбу захисникам суперника.

"Яремчук виявив високу активність, виправляючи помилки центральних захисників і наступав на простір. Нашим завданням було зрозуміти, що за широких атак необхідно робити навісні передачі.

Іноді ми ще раз торкалися м'яча перед передачею. Роман зробив великий внесок, виявивши відданість та зусилля. У матчі було багато позитивних моментів, підтверджених перемогою. Я завжди радий говорити про команду, всіх гравців", — сказав Бараха.

Яремчук у поточному сезоні зіграв у складі "Валенсії" у 22 матчах у всіх турнірах, забивши в них чотири голи.

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Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

футбол
Роман Яремчук
Іспанська Ла Ліга
Валенсія

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