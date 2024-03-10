Главный тренер Валенсии расхвалил игру Яремчука

Украинский форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсия"

В 28-м туре чемпионата Испании украинский форвард Роман Яремчук помог "летучим мышам" победить "Хетафе". К тому же футболист снова сыграл в стартовом составе.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха оценил игру украинца. Слова футболиста привел портал AS.

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По словам Барахи, Яремчук много работал на поле и за счет своей активности уверенно навязывал борьбу защитникам соперника.

"Яремчук проявил высокую активность, исправляя ошибки центральных защитников и наступал на пространство. Нашей задачей было понять, что при широких атаках необходимо делать навесные передачи.

Иногда мы лишний раз касались мяча перед передачей. Роман внес большой вклад, проявив преданность и усилия. В матче было много позитивных моментов, подтвержденных победой. Я всегда рад говорить о команде в целом", — сказал Бараха.

Яремчук в текущем сезоне сыграл в составе "Валенсии" в 22 матчах во всех турнирах, забив в них четыре гола.

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