Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выбор форвардов национальной команды. Он вызвал сразу четырех игроков, которые представляют два европейских чемпионата.
Ребров не считает ситуацию с нападающими критической для "сине-желтых", сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.
Даниил Сикан из "Шахтера", Владислав Ванат из "Динамо", Артем Довбик из "Жироны" и Роман Яремчук из "Валенсии" составили четверку форвардов в заявке сборной Украины. Команде Сергей Реброва предстоит важный матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Евро-2024.
Что Ребров думает о нападающих
Наставник сборной Украины считает, что "динамовец" Ванат в последнее время вышел на высокий уровень, что позволило Владиславу постоянно получать вызовы в национальную команду.
Ребров доволен попытками Яремчука стать основным футболистов в "Валенсии". Роман начала забивать голы и в каждом матче стремится принести испанской команде максимальную пользу.
Также тренер сборной Украины отметил, что Довбик в последнее время не забивать за "Жирону". Он старается участвовать в атаках и помогает партнерам на поле, но результативность Артема заметно снизилась.
Тренер сборной Украины описал выбор форвардов команды словами "более-менее нормально".
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