Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины arrow

Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины

8 марта 2024 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выбор форвардов национальной команды. Он вызвал сразу четырех игроков, которые представляют два европейских чемпионата. 

Ребров не считает ситуацию с нападающими критической для "сине-желтых", сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола. 

Читайте также:

Даниил Сикан из "Шахтера", Владислав Ванат из "Динамо", Артем Довбик из "Жироны" и Роман Яремчук из "Валенсии" составили четверку форвардов в заявке сборной Украины. Команде Сергей Реброва предстоит важный матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Евро-2024. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче против "Черноморца". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Ребров думает о нападающих 

Наставник сборной Украины считает, что "динамовец" Ванат в последнее время вышел на высокий уровень, что позволило Владиславу постоянно получать вызовы в национальную команду. 

Ребров доволен попытками Яремчука стать основным футболистов в "Валенсии". Роман начала забивать голы и в каждом матче стремится принести испанской команде максимальную пользу. 

Артем Довбик
Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Также тренер сборной Украины отметил, что Довбик в последнее время не забивать за "Жирону". Он старается участвовать в атаках и помогает партнерам на поле, но результативность Артема заметно снизилась. 

Тренер сборной Украины описал выбор форвардов команды словами "более-менее нормально"

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Роман Яремчук
Сергей Ребров
Даниил Сикан
Владислав Ванат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта