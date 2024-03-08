Ребров рассказал о проблеме с форвардами в сборной Украины

Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выбор форвардов национальной команды. Он вызвал сразу четырех игроков, которые представляют два европейских чемпионата.

Ребров не считает ситуацию с нападающими критической для "сине-желтых", сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

Читайте также:

Даниил Сикан из "Шахтера", Владислав Ванат из "Динамо", Артем Довбик из "Жироны" и Роман Яремчук из "Валенсии" составили четверку форвардов в заявке сборной Украины. Команде Сергей Реброва предстоит важный матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Евро-2024.

Владислав Ванат в матче против "Черноморца". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Ребров думает о нападающих

Наставник сборной Украины считает, что "динамовец" Ванат в последнее время вышел на высокий уровень, что позволило Владиславу постоянно получать вызовы в национальную команду.

Ребров доволен попытками Яремчука стать основным футболистов в "Валенсии". Роман начала забивать голы и в каждом матче стремится принести испанской команде максимальную пользу.

Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Также тренер сборной Украины отметил, что Довбик в последнее время не забивать за "Жирону". Он старается участвовать в атаках и помогает партнерам на поле, но результативность Артема заметно снизилась.

Тренер сборной Украины описал выбор форвардов команды словами "более-менее нормально".

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.