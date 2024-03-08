Ребров рассказал, зачем вызвал Зинченко и Бражко в сборную Украины

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил выбором игроков в заявку национальной команды, которой предстоит важнейший матч отбора на Евро-2024. "Сине-желтые" будут противостоять Боснии и Герцеговины.

Ребров ответил, почему в заявке сборной Украины оказались некоторые футболисты, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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Ветераны Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко не попали в заявку сборной Украины из-за травм. Зато в ней нашлось место вице-капитану команды Александру Зинченко, который давно не выходил на поле из-за повреждения.

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото Андрея Ющака (УАФ)

Что сказал Ребров об игроках

Наставник сборной Украины подтвердил, что знает о травме защитника "Арсенала". Ребров надеется, что Зинченко успеет восстановиться перед матчем с Боснией и Герцеговиной. У Александра еще есть время для того, чтобы полностью выздороветь. Его внесли в заявку национальной команды, чтобы придать футболисту психологическую уверенность.

Владимир Бражко в матче с "Черноморцем". Фото: пресс-служба "Динамо"

По словам Реброва, Бражко не станет в сборной Украины прямой заменой Ярмоленко и Степаненко. Тренер сожалеет, что опытные игроки не смогут помочь национальной команде, но они смогут получить вызов в команду на следующий поединок "сине-желтых".

"Бражко заслужил вызов своей игрой за молодежку и киевское "Динамо". Сборной Украины нужна энергия молодых футболистов. Это большая мотивация для Владимира, и мы не сомневаемся, что он хорошо себя проявит в команде", — рассказал Сергей Ребров.

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