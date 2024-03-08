Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал 26 игроков на сбор перед матчем отбора на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Еще четыре игрока были включены в резервный список национальной команде.

В заявке сборной Украины есть несколько сюрпризов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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Уже 21 марта, в четверг, сборная Украины проведет квалификационный матч отбора на Евро-2024 с национальной командой Боснии и Герцеговины. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже назвал заявку своей команды.

Заявка сборной Украины. Фото: скриншот УАФ

Кого вызвали на матч против Боснии

В итоговом списке футболистов сборной Украины не оказалось ветеранов Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, которые не успели восстановиться после травм. При этом Ребров вызвал на сбор Николая Шапаренко, который еще не успел набрать оптимальную форму. Также в заявке появился Александр Зинченко, который несколько месяцев не играл за "Арсенал".

Судаков, Мудрик и Яремчук в сборной Украины. Фото: УАФ

Важно отметить возвращение в национальную команду защитник Валерия Бондаря ("Шахтер") и Дениса Попова ("Динамо"). Шанс выйти на поле получат Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия) и Владимир Бражко ("Динамо").

В случае победы над Боснией и Герцеговиной сборная Украины сыграет с победителем пары Израиль — Исландия.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Манчестер Сити".

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.