Босния и Герцеговина назвала состав на игру против Украины — в нем игроки из РФ

Сборная Боснии и Герцеговины. Фото: nfsbih.ba

Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Подопечные Саво Милошевича сыграют против Украины.

Матч состоится 21 марта в Зенице, сообщили в УАФ.

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Заявка сборной Боснии и Герцеговины на матч с Украиной Фото: скриншот

Состав Боснии и Герцеговины на матч с Украиной

В состав Боснии и Герцеговины помимо ветерана и главной звезды команды Эдина Джеко попали четыре игрока из чемпионата России.

Заявка Боснии и Герцеговины в Украину

Вратари: Ибрагим Шехич ("Аль-Халидж", Саудовская Аравия), Никола Васил ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич (АЭК, Кипр).

Защитники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрия), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Эльдар Цивич ("Ференцварош", Венгрия), Сеад Колошинац ("Аталанта", Италия), Анел Ахмедходжич ("Шеффилд Юнайтед" Англия), Адриан Барышич ("Базель", Швейцария), Даннис Хаджикадунич ("Гамбург", Германия), Ренато Гойкович ("Оренбург", Россия), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Турция).

Полузащитники: Раде Круньич ("Фенербахче", Турция), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудовская Аравия), Иван Башич ("Оренбург", Россия), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нидерланды), Миралем Пьянич ( "Шарджа", ОАЭ), Денис Хусейнбашич ("Кельн", Германия), Харис Хайрандинович ("Касимпаша", Турция), Амар Рахманович ("Крылья Советов", Россия).

Нападающие: Эдин Джеко ("Фенербахче", Турция), Эрмедин Демирович ("Аугсбург", Германия), Харис Табакович ("Герта", Германия), Неманья Бильбия ("Зрински"), Саид Хамулич ("Локомотив", Россия), Смайл Превляк ("Герта", Германия), Дал Варешанович ("Ризеспор", Турция).

Сборная Украины 14 марта под руководством Сергея Реброва приступит к тренировочному сбору в испанской Марбелье.

21 марта в Зенице "сине-желтые" сыграют полуфинал отбора против Боснии и Герцеговины. В случае победы 26 марта украинцы встретятся в финале отбора с победителем поединка Израиль — Исландия. В случае поражения, команда проведет в эту дату товарищеский матч.

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