Степаненко и Назарина не вызваны в сборную Украины на матч плей-офф Евро-2024
Опубликованный Министерством молодежи и спорта список игроков, которые поедут играть за сборную Украины против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро-2024, оказался неактуален. Это подтвердил донецкий "Шахтер".
"Горняки" в соцсетях сообщили, кого из их футболистов вызвали в национальную команду.
"Шахтер" делегирует меньше игроков, чем сообщили в Минспорта
По информации "горняков", их в национальной команде представят шесть игроков, а не восемь, как ранее сообщили в приказе министерства.
Игроки "Шахтера", вызванные на матч:
- Валерий Бондарь
- Николай Матвиенко
- Ефим Конопля
- Георгий Судаков
- Александр Зубков
- Даниил Сикан
По сравнению со списком Минспорта, среди вызванных игроков отсутствуют травмированный Тарас Степаненко и Егор Назарина, который является лишь игроком ротации в "Шахтере".
Команда Сергея Реброва 14 марта приступит к тренировочному сбору в испанской Марбелье, а 21 марта в Зенице сыграет полуфинал отбора с Боснией и Герцеговиной.
В случае победы в полуфинале, украинцы 26 марта сыграют в финале отбора с победителем матча Израиль — Исландия.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".
Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.
Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.
Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.
Читайте Новини.LIVE!