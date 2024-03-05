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Степаненко и Назарина не вызваны в сборную Украины на матч плей-офф Евро-2024

5 марта 2024 13:22
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Агабекян Карен
редактор
Степаненко и Назарина не вызваны в сборную Украины на матч плей-офф Евро-2024
Футболист сборной Украины Тарас Степаненко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Опубликованный Министерством молодежи и спорта список игроков, которые поедут играть за сборную Украины против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро-2024, оказался неактуален. Это подтвердил донецкий "Шахтер".

"Горняки" в соцсетях сообщили, кого из их футболистов вызвали в национальную команду.

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Сообщение "Шахтера" с именами игроков, вызванных в сборную. Фото: скриншот

"Шахтер" делегирует меньше игроков, чем сообщили в Минспорта

По информации "горняков", их в национальной команде представят шесть игроков, а не восемь, как ранее сообщили в приказе министерства.

Игроки "Шахтера", вызванные на матч:

  • Валерий Бондарь
  • Николай Матвиенко
  • Ефим Конопля
  • Георгий Судаков
  • Александр Зубков
  • Даниил Сикан

По сравнению со списком Минспорта, среди вызванных игроков отсутствуют травмированный Тарас Степаненко и Егор Назарина, который является лишь игроком ротации в "Шахтере".

Команда Сергея Реброва 14 марта приступит к тренировочному сбору в испанской Марбелье, а 21 марта в Зенице сыграет полуфинал отбора с Боснией и Герцеговиной.

В случае победы в полуфинале, украинцы 26 марта сыграют в финале отбора с победителем матча Израиль — Исландия.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Тарас Степаненко

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