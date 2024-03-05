Степаненко и Назарина не вызваны в сборную Украины на матч плей-офф Евро-2024

Футболист сборной Украины Тарас Степаненко. Фото: скриншот

Опубликованный Министерством молодежи и спорта список игроков, которые поедут играть за сборную Украины против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро-2024, оказался неактуален. Это подтвердил донецкий "Шахтер".

"Горняки" в соцсетях сообщили, кого из их футболистов вызвали в национальную команду.

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По информации "горняков", их в национальной команде представят шесть игроков, а не восемь, как ранее сообщили в приказе министерства.

Игроки "Шахтера", вызванные на матч:

Валерий Бондарь

Николай Матвиенко

Ефим Конопля

Георгий Судаков

Александр Зубков

Даниил Сикан

По сравнению со списком Минспорта, среди вызванных игроков отсутствуют травмированный Тарас Степаненко и Егор Назарина, который является лишь игроком ротации в "Шахтере".

Команда Сергея Реброва 14 марта приступит к тренировочному сбору в испанской Марбелье, а 21 марта в Зенице сыграет полуфинал отбора с Боснией и Герцеговиной.

В случае победы в полуфинале, украинцы 26 марта сыграют в финале отбора с победителем матча Израиль — Исландия.

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