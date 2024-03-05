Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024

Футболіст збірної України Тарас Степаненко. Фото: скриншот

Опублікований Міністерством молоді та спорту список гравців, які поїдуть грати за збірну України проти Боснії і Герцеговини в плей-оф кваліфікації на Євро-2024, виявився неактуальним. Це підтвердив донецький "Шахтар".

"Гірники" в соцмережах повідомили, кого з їх футболістів викликали у національну команду.

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За інформацією "гірників", їх в національній команді представлять шестеро гравців, а не вісім, як раніше публікували в міністерстві.

Гравці "Шахтаря", яких викликали на матч:

Валерій Бондар

Микола Матвієнко

Юхим Конопля

Георгій Судаков

Олександр Зубков

Данило Сікан

У порівнянні зі списком Мінспорту, серед викликаних гравців відсутні травмований Тарас Степаненко, та Єгор Назарина, який є лише гравцем ротації у "Шахтарі".

Команда Сергія Реброва 14 березня розпочне тренувальний збір у іспанській Марбельї, а 21 березня в Зениці зіграє півфінал відбору з Боснією і Герцеговиною.

У разі перемоги в півфіналі українці 26 березня зіграють у фіналі відбору з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

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