Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024
Опублікований Міністерством молоді та спорту список гравців, які поїдуть грати за збірну України проти Боснії і Герцеговини в плей-оф кваліфікації на Євро-2024, виявився неактуальним. Це підтвердив донецький "Шахтар".
"Гірники" в соцмережах повідомили, кого з їх футболістів викликали у національну команду.
"Шахтар" делегує менше гравців, ніж повідомили в Мінспорту
За інформацією "гірників", їх в національній команді представлять шестеро гравців, а не вісім, як раніше публікували в міністерстві.
Гравці "Шахтаря", яких викликали на матч:
- Валерій Бондар
- Микола Матвієнко
- Юхим Конопля
- Георгій Судаков
- Олександр Зубков
- Данило Сікан
У порівнянні зі списком Мінспорту, серед викликаних гравців відсутні травмований Тарас Степаненко, та Єгор Назарина, який є лише гравцем ротації у "Шахтарі".
Команда Сергія Реброва 14 березня розпочне тренувальний збір у іспанській Марбельї, а 21 березня в Зениці зіграє півфінал відбору з Боснією і Герцеговиною.
У разі перемоги в півфіналі українці 26 березня зіграють у фіналі відбору з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.
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