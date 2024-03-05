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Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024

5 березня 2024 13:22
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Агабекян Карен
редактор
Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024
Футболіст збірної України Тарас Степаненко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Опублікований Міністерством молоді та спорту список гравців, які поїдуть грати за збірну України проти Боснії і Герцеговини в плей-оф кваліфікації на Євро-2024, виявився неактуальним. Це підтвердив донецький "Шахтар".

"Гірники" в соцмережах повідомили, кого з їх футболістів викликали у національну команду.

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Повідомлення "Шахтаря" з іменами гравців, які викликані у збірну. Фото: скриншот

"Шахтар" делегує менше гравців, ніж повідомили в Мінспорту

За інформацією "гірників", їх в національній команді представлять шестеро гравців, а не вісім, як раніше публікували в міністерстві.

Гравці "Шахтаря", яких викликали на матч:

  • Валерій Бондар
  • Микола Матвієнко
  • Юхим Конопля
  • Георгій Судаков
  • Олександр Зубков
  • Данило Сікан

У порівнянні зі списком Мінспорту, серед викликаних гравців відсутні травмований Тарас Степаненко, та Єгор Назарина, який є лише гравцем ротації у "Шахтарі".

Команда Сергія Реброва 14 березня розпочне тренувальний збір у іспанській Марбельї, а 21 березня в Зениці зіграє півфінал відбору з Боснією і Герцеговиною.

У разі перемоги в півфіналі українці 26 березня зіграють у фіналі відбору з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

"Реал" виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з "Валенсією". 

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького. 

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Тарас Степаненко

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