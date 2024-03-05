Мінмолодьспорту показало несправжній перелік гравців збірної — Ребров здивований

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Міністерство молоді та спорту України 27 лютого оприлюднило наказ, начебто, зі складом національної збірної з футболу на матч плей-оф Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Але цю інформацію не підтвердили в УАФ, а певні джерела назвали перелік гравців несправжнім.

За інформацією журналіста Дмитра Ільченка в соцмережах, у тренерському штабі збірної України були здивовані публікацією Мінмолодьспорту.

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Коли Ребров назве справжній склад збірної України

За словами Ільченка, опублікований Мінмолодьспорту склад за багатьма позиціями не відповідає справжньому, який вже є, але офіційно його ще не опублікували.

"У штабі збірної України здивовані опублікованим Мінмолодьспорту списком гравців, які вирушать до Боснії на поєдинок плей-оф відбору до Євро-2024. За багатьма позиціями він не відповідає дійсності", — написав Ільченко.

Також журналіст зазначив, що справжній список гравців на матч плей-оф Євро-2024 опублікують через тиждень.

Зазначимо, що 21 березня Україна зіграє матч півфіналу плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги команда Реброва зіграє у фіналі з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

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