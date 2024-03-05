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Минмолодежьспорта показало ненастоящий перечень игроков сборной — Ребров удивлен

5 марта 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Минмолодежьспорта показало ненастоящий перечень игроков сборной — Ребров удивлен
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Министерство молодежи и спорта Украины 27 февраля обнародовало приказ с составом национальной сборной по футболу на матч плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Но эту информацию не подтвердили в УАФ, а некоторые источники назвали перечень игроков ненастоящим.

По информации журналиста Дмитрия Ильченко в соцсетях, в тренерском штабе сборной Украины были удивлены публикацией Минмолодежьспорта.

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Сообщение Дмитрия Ильченко. Фото: скриншот

Когда Ребров назовет настоящий состав сборной Украины

По словам Ильченко, опубликованный Минмолодежьспорта состав по многим позициям не соответствует настоящему, который уже есть, но официально его еще не опубликовали.

"В штабе сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодежьспорта списком игроков, которые отправятся в Боснию на поединок плей-офф отбора к Евро-2024. По многим позициям он не отвечает действительности", — написал Ильченко.

Также журналист отметил, что настоящий список игроков на матч плей-офф Евро-2024 опубликуют через неделю.

Отметим, что 21 марта Украина сыграет матч полуфинала плей-офф квалификации на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. В случае победы команда Реброва сыграет в финале с победителем матча Израиль – Исландия.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

УАФ
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Министерство молодежи и спорта Украины

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