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Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

4 марта 2024 20:32
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Агабекян Карен
редактор
Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с игроками сборной Украины, которые поедут на матч плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024. Сине-желтым предстоит сыграть с командой Боснии и Герцеговины.

Список игроков на матч с Боснией и Герцеговиной опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины.

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Сборная Украины. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины

В опубликованную заявку сборной Украины попало 26 футболистов, которые отправятся сначала в Марбелью (Испания) на тренировочный сбор, а затем в Зеницу на матч.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Георгий Бущан ("Динамо")

Защитники: Александр Сваток ("Днепр-1"), Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все — "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащитники: Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все — "Шахтер"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло").

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия").

Резервный список: Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Максим Таловеров (ЛАСК), Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владислав Ванат (все — "Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд").

Как видим, Ребров продолжает верить в футболиста скамейки запасных донецкого "Шахтера" Егора Назарину, а не в основных футболистов "Бордо" Даниила Игнатенко и "Динамо" Николая Шапаренко.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
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