Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с игроками сборной Украины, которые поедут на матч плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024. Сине-желтым предстоит сыграть с командой Боснии и Герцеговины.
Список игроков на матч с Боснией и Герцеговиной опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины.
Заявка сборной Украины
В опубликованную заявку сборной Украины попало 26 футболистов, которые отправятся сначала в Марбелью (Испания) на тренировочный сбор, а затем в Зеницу на матч.
Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Георгий Бущан ("Динамо")
Защитники: Александр Сваток ("Днепр-1"), Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все — "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон").
Полузащитники: Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все — "Шахтер"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло").
Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия").
Резервный список: Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Максим Таловеров (ЛАСК), Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владислав Ванат (все — "Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд").
Как видим, Ребров продолжает верить в футболиста скамейки запасных донецкого "Шахтера" Егора Назарину, а не в основных футболистов "Бордо" Даниила Игнатенко и "Динамо" Николая Шапаренко.
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