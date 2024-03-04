Ребров назвав заявку збірної України на матч з Боснією та Герцеговиною

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із гравцями збірної України, які поїдуть на матч плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Синьо-жовті зіграють з командою Боснії та Герцеговини.

Список гравців на матч із Боснією та Герцеговиною опублікувало Міністерство молоді та спорту України.

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Заявка збірної України

До опублікованої заявки збірної України потрапило 26 футболістів, які відправляться спочатку до Марбельї (Іспанія) на тренувальний збір, а потім до Зениці на матч.

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Георгій Бущан ("Динамо")

Захисники: Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (все — "Шахтар"), Ілля Забарний ( "Борнмут"), Віталій Міколенко ("Евертон").

Півзахисники: Олександр Пихальонок ("Дніпро-1"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Віктор Циганков ("Жирона"), Руслан Малиновський ("Дженоа"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло").

Форварди: Данило Сікан ("Шахтар"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсія").

Резервний список: Дмитро Різник ("Шахтар"), Максим Таловеров (ЛАСК), Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд").

Як бачимо, Ребров продовжує вірити у футболіста лави запасних донецького "Шахтаря" Єгора Назарину, а не в основних футболістів "Бордо" Данила Ігнатенко та "Динамо" Миколу Шапаренка.

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