Ребров назвав заявку збірної України на матч з Боснією та Герцеговиною
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із гравцями збірної України, які поїдуть на матч плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Синьо-жовті зіграють з командою Боснії та Герцеговини.
Список гравців на матч із Боснією та Герцеговиною опублікувало Міністерство молоді та спорту України.
Заявка збірної України
До опублікованої заявки збірної України потрапило 26 футболістів, які відправляться спочатку до Марбельї (Іспанія) на тренувальний збір, а потім до Зениці на матч.
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Георгій Бущан ("Динамо")
Захисники: Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (все — "Шахтар"), Ілля Забарний ( "Борнмут"), Віталій Міколенко ("Евертон").
Півзахисники: Олександр Пихальонок ("Дніпро-1"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Віктор Циганков ("Жирона"), Руслан Малиновський ("Дженоа"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло").
Форварди: Данило Сікан ("Шахтар"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсія").
Резервний список: Дмитро Різник ("Шахтар"), Максим Таловеров (ЛАСК), Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд").
Як бачимо, Ребров продовжує вірити у футболіста лави запасних донецького "Шахтаря" Єгора Назарину, а не в основних футболістів "Бордо" Данила Ігнатенко та "Динамо" Миколу Шапаренка.
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