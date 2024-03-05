Боснія і Герцеговина назвала склад на гру проти України — у ньому є гравці з РФ

Збірна Боснії і Герцеговини. Фото: nfsbih.ba

Збірна Боснії і Герцеговини оголосила склад на плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Підопічні Саво Мілошевича зіграють проти України.

Матч відбудеться 21 березня в Зениці, повідомили в УАФ.

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Склад Боснії та Герцеговини на матч з Україною

У склад Боснії і Герцеговини, крім ветерана та головної зірки команди Едіна Джеко, потрапили чотири гравці із чемпіонату Росії.

Заявка Боснії і Герцеговини на Україну

Воротарі: Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Ельдар Цивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колошинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Данніс Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("Оренбург", Росія), Ніхад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("Оренбург", Росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов", Росія).

Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедін Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харіс Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Бильбия ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("Локомотив", Росія), Смайл Превляк ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Збірна України 14 березня під керівництвом Сергія Реброва розпочне тренувальний збір в іспанській Марбельї.

21 березня в Зениці "синьо-жовті" зіграють півфінал відбору проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги, 26 березня українці зустрінуться у фіналі відбору з переможцем поєдинку Ізраїль — Ісландія. У разі поразки команда проведе в цю дату товариський матч.

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