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Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною

8 березня 2024 13:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною
Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав 26 гравців на збір перед матчем відбору на Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною. Ще чотири футболісти були включені до резервного списку національної команди.

У заявці збірної України є кілька сюрпризів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Вже 21 березня, у четвер, збірна України проведе кваліфікаційний матч відбору на Євро-2024 із національною командою Боснії та Герцеговини. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку своєї команди.

Збірна України
Заявка збірної України Фото: скриншот УАФ

Кого викликали на матч проти Боснії

У підсумковому списку футболістів збірної України не було ветеранів Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка, які не встигли відновитися після травм. При цьому Ребров викликав на збір Миколу Шапаренка, який ще не встиг набрати оптимальної форми. Також у заявці з'явився Олександр Зінченко, котрий декілька місяців не грав за "Арсенал".

Михайло Мудрік
Судаков, Мудрик та Яремчук у збірній України. Фото: УАФ

Важливо відзначити повернення до національної команди захисник Валерія Бондаря ("Шахтар") та Дениса Попова ("Динамо"). Шанс вийти на поле отримають Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія) та Володимир Бражко ("Динамо").

У разі перемоги над Боснією та Герцеговиною збірна України зіграє з переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Манчестер Сіті".

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024

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