Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною

Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав 26 гравців на збір перед матчем відбору на Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною. Ще чотири футболісти були включені до резервного списку національної команди.

У заявці збірної України є кілька сюрпризів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Вже 21 березня, у четвер, збірна України проведе кваліфікаційний матч відбору на Євро-2024 із національною командою Боснії та Герцеговини. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку своєї команди.

Заявка збірної України Фото: скриншот УАФ

Кого викликали на матч проти Боснії

У підсумковому списку футболістів збірної України не було ветеранів Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка, які не встигли відновитися після травм. При цьому Ребров викликав на збір Миколу Шапаренка, який ще не встиг набрати оптимальної форми. Також у заявці з'явився Олександр Зінченко, котрий декілька місяців не грав за "Арсенал".

Судаков, Мудрик та Яремчук у збірній України. Фото: УАФ

Важливо відзначити повернення до національної команди захисник Валерія Бондаря ("Шахтар") та Дениса Попова ("Динамо"). Шанс вийти на поле отримають Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія) та Володимир Бражко ("Динамо").

У разі перемоги над Боснією та Герцеговиною збірна України зіграє з переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

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