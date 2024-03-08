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Ребров розповів, навіщо викликав Зінченка та Бражка до збірної України

8 березня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров розповів, навіщо викликав Зінченка та Бражка до збірної України
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував вибором гравців у заявку національної команди, на яку чекає найважливіший матч відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" протистоятимуть Боснії та Герцеговини.

Ребров відповів, чому у заявці збірної України опинилися деякі футболісти, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Ветерани Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко не потрапили до заявки збірної України через травми. Натомість у ній знайшлося місце віцекапітану команди Олександру Зінченку, котрий давно не виходив на поле через пошкодження.

Сергій Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото Андрія Ющака (УАФ)

Що сказав Ребров про гравців

Наставник збірної України підтвердив, що знає про травму захисника "Арсеналу". Ребров сподівається, що Зінченко встигне відновитися перед матчем із Боснією та Герцеговиною. Олександр ще має час для того, щоб повністю одужати. Його внесли до заявки національної команди, щоб надати футболістові психологічної впевненості.

Володимир Бражко
Володимир Бражко у матчі з "Чорноморцем". Фото: пресслужба "Динамо"

За словами Реброва, Бражко не стане у збірній України прямою заміною Ярмоленка та Степаненка. Тренер шкодує, що досвідчені гравці не зможуть допомогти національній команді, але вони зможуть отримати виклик у команду на наступний поєдинок "синьо-жовтих".

"Бражко заслужив виклик своєю грою за молодіжку та київське "Динамо". Збірній України потрібна енергія молодих футболістів. Це велика мотивація для Володимира, і ми не сумніваємося, що він добре себе проявить у команді", — розповів Сергій Ребров.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Манчестер Сіті".

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Сергій Ребров
Євро-2024
Володимир Бражко

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