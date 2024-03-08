Ребров розповів про проблему з форвардами у збірній України

Роман Яремчук у збірній України. Фото: пресслужба УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вибір форвардів національної команди. Він викликав одразу чотирьох гравців, які представляють два європейські чемпіонати.

Ребров не вважає ситуацію із нападниками критичною для "синьо-жовтих", повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Данило Сікан із "Шахтаря", Владислав Ванат із "Динамо", Артем Довбик із "Жирони" та Роман Яремчук із "Валенсії" склали четвірку форвардів у заявці збірної України. Команду Сергія Реброва чекає важливий матч проти Боснії та Герцеговини в рамках відбору на Євро-2024.

Владислав Ванат у матчі проти "Чорноморця". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Ребров думає про нападників

Наставник збірної України вважає, що "динамівець" Ванат останнім часом вийшов на високий рівень, що дозволило Владиславу постійно отримувати виклики до національної команди.

Ребров задоволений спробами Яремчука стати основним футболістом у "Валенсії". Роман почала забивати голи та в кожному матчі прагне принести іспанській команді максимальну користь.

Артем Довбик у складі збірної України Фото: УАФ

Також тренер збірної України зазначив, що Довбик останнім часом не забиватиме за "Жирону". Він намагається брати участь в атаках та допомагає партнерам на полі, але результативність Артема помітно знизилася.

Тренер збірної України описав вибір форвардів команди словами "більш-менш нормально".

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