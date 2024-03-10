Циганков відзначився асистом за Жирону та травмувався перед матчами збірної України

Український півзахисник Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

У матчі 28 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала "Осасуну". У господарів з перших хвилин з'явилися на полі українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

"Жироні" вдалося перемогти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Радість та гіркота за Циганкова

"Жироні" вдалося забити вже на дев'ятій хвилині, але гол скасували через очевидний офсайд у його автора Артема Довбика.

На 13-й хвилині каталонці забили чисто. Циганков класним пасом вивів на побачення з голкіпером Порту і той пробив точно у дальній нижній кут воріт.

Циганков грав добре, але на 64-й хвилині його замінили через травму. Сподіваємося, що вона несерйозна, оскільки невдовзі будуть важливі матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи.

Незадовго до закінчення матчу з поля пішов Довбик, який мав багато моментів для взяття воріт, але так і не використав їх. Після цього "Жирона" зусиллями Савіо забила другий м'яч.

"Жирона" — "Осасуна" — 2:0

Голі: Порту, 13, Савіо, 87.

"Жирона": Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Порту (Соліс, 81), Гарсія, Мартін (Торре, 90) — Циганков (Коуту, 64), Довбик, (Стуані, 81), Савіо (Гарсія, 90).

"Осасуна": Еррера — Гарсія (Гомес, 70), Катена, Еррандо — Аресо (Ібаньєс, 88), Монкайола, Торро (Рауль, 70), Орос, Мохіка — Р. Гарсія, Будимір.

Попередження: Мартін, Гарсія, Порту - Еррандо, Аресо, Гомес.

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