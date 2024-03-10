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Цыганков отметился ассистом за Жирону и травмировался перед матчами сборной Украины

10 марта 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков отметился ассистом за Жирону и травмировался перед матчами сборной Украины
Украинский полузащитник Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 28 тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Осасуну". У хозяев с первых минут появились на поле украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

"Жироне" удалось победить со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Жироны" перед матчем с "Осасуной". Фото: "Жирона"

Радость и горечь за Цыганкова

"Жироне" удалось забить уже на девятой минуте, но гол отменили из-за очевидного офсайда у его автора Артема Довбика.

На 13-й минуте каталонцы забили чисто. Цыганков классным пасом вывел на свидание с голкипером Порту и тот пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Цыганков играл хорошо, но на 64-й минуте был заменен из-за травмы. Надеемся, что она несерьезная, поскольку вскоре будут важные матчи сборной Украины в плей-офф квалификации на чемпионат Европы.

Незадолго до окончания матча с поля ушел Довбик, который имел много моментов для взятия ворот, но так и не использовал их. После этого "Жирона" усилиями Савио забила второй мяч.

"Жирона" — "Осасуна" — 2:0

Голи: Порту, 13, Савио, 87.

"Жирона": Гассанига — Гарсия, Лопес, Блинд, Гутьеррес — Порту (Солис, 81), Гарсия, Мартин (Торре, 90) — Цыганков (Коуту, 64), Довбик, (Стуани, 81), Савио (Гарсия, 90).

"Осасуна": Эррера — Гарсия (Гомес, 70), Катена, Эррандо — Аресо (Ибаньєс, 88), Монкайола, Торро (Рауль, 70), Орос, Мохика — Р. Гарсия, Будимир.

Попередження: Мартин, Гарсия, Порту — Эррандо, Аресо, Гомес.

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футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Сборная Украины по футболу
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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