Цыганков отметился ассистом за Жирону и травмировался перед матчами сборной Украины
В матче 28 тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Осасуну". У хозяев с первых минут появились на поле украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
"Жироне" удалось победить со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Радость и горечь за Цыганкова
"Жироне" удалось забить уже на девятой минуте, но гол отменили из-за очевидного офсайда у его автора Артема Довбика.
На 13-й минуте каталонцы забили чисто. Цыганков классным пасом вывел на свидание с голкипером Порту и тот пробил точно в дальний нижний угол ворот.
Цыганков играл хорошо, но на 64-й минуте был заменен из-за травмы. Надеемся, что она несерьезная, поскольку вскоре будут важные матчи сборной Украины в плей-офф квалификации на чемпионат Европы.
Незадолго до окончания матча с поля ушел Довбик, который имел много моментов для взятия ворот, но так и не использовал их. После этого "Жирона" усилиями Савио забила второй мяч.
"Жирона" — "Осасуна" — 2:0
Голи: Порту, 13, Савио, 87.
"Жирона": Гассанига — Гарсия, Лопес, Блинд, Гутьеррес — Порту (Солис, 81), Гарсия, Мартин (Торре, 90) — Цыганков (Коуту, 64), Довбик, (Стуани, 81), Савио (Гарсия, 90).
"Осасуна": Эррера — Гарсия (Гомес, 70), Катена, Эррандо — Аресо (Ибаньєс, 88), Монкайола, Торро (Рауль, 70), Орос, Мохика — Р. Гарсия, Будимир.
Попередження: Мартин, Гарсия, Порту — Эррандо, Аресо, Гомес.
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