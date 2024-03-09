Азов вручив донецькому Шахтарю спеціальну відзнаку

Гравці "Шахтаря" з відзнакою "Азова". Фото: "Шахтар"

Бригада Національної гвардії України відзначила донецький "Шахтар". Раніше "гірники" допомагали підрозділу.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

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"Шахтар" отримав нагороду

За інформацією клубу, "Азов" вручив нагороду в день матчу 20-го туру Української прем’єр-ліги проти "Колосу" (3:2).

В "Азові" вручили нагороду "за підсилення боєздатності підрозділу, згуртованість на шляху до виборення незалежності України та відданість Батьківщині і нації".

Відзнаку особисто вручили генеральному директору Сергію Палкіну, а після перемоги фото з ним зробила вся команда.

Цікаво, що крім допомоги військовим на фронті, "Шахтар" за участі "Азова" заснував футбольну команду, в якій грають військові з ампутацією.

Наразі "Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ. У "гірників" стільки ж балів як й у "Кривбасу", але на дві гри менше й перемога в очному протистоянні.

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