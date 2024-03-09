Азов вручив донецькому Шахтарю спеціальну відзнаку
Бригада Національної гвардії України відзначила донецький "Шахтар". Раніше "гірники" допомагали підрозділу.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
🧡 «Шахтар» отримав відзнаку від бригади спеціального призначення «Азов» 🇺🇦#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/KmT2lmscdU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
"Шахтар" отримав нагороду
За інформацією клубу, "Азов" вручив нагороду в день матчу 20-го туру Української прем’єр-ліги проти "Колосу" (3:2).
В "Азові" вручили нагороду "за підсилення боєздатності підрозділу, згуртованість на шляху до виборення незалежності України та відданість Батьківщині і нації".
Відзнаку особисто вручили генеральному директору Сергію Палкіну, а після перемоги фото з ним зробила вся команда.
Цікаво, що крім допомоги військовим на фронті, "Шахтар" за участі "Азова" заснував футбольну команду, в якій грають військові з ампутацією.
Наразі "Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ. У "гірників" стільки ж балів як й у "Кривбасу", але на дві гри менше й перемога в очному протистоянні.
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