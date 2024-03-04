КДК УАФ ухвалив рішення щодо скандального матчу Олександрія — Шахтар

Калюжний у матчі проти "Шахтаря". Фото: "Олександрія"

В Українській асоціації футболу (УАФ) відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету. На ньому розглядалися резонансні епізоди 18 туру Української прем'єр-ліги.

Одним із питань було порушення регламенту з боку "Олександрії" у матчі з донецьким "Шахтарем", повідомили в УАФ.

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Як повідомлялося, у матчі 18-го туру УПЛ між "Олександрією" та "Шахтарем" команди голів не забили — 0:0. Втрата двох очок болісно позначилася на "гірниках", які ведуть боротьбу за чемпіонство.

Одним із найкращих футболістів на полі був гравець "Олександрії" Іван Калюжний, який повернувся взимку з оренди в ЛНЗ.

Однак після матчу стало відомо, що Калюжного не заявили на другу половину сезону. На сайті УПЛ він на той момент перебував ще в ЛНЗ.

Автоматична система мала відразу показати проблеми із заявкою, але був збій, який не дозволив цього зробити.

У КДК УАФ ухвалили рішення визнати провину "Олександрії", через що результат матчу було скасовано, а клубу зарахували технічну поразку з рахунком 3:0. Відповідно, "Шахтар" переміг 3:0 та замість одного очка розжився трьома.

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