КДК УАФ ухвалив рішення щодо скандального матчу Олександрія — Шахтар
В Українській асоціації футболу (УАФ) відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету. На ньому розглядалися резонансні епізоди 18 туру Української прем'єр-ліги.
Одним із питань було порушення регламенту з боку "Олександрії" у матчі з донецьким "Шахтарем", повідомили в УАФ.
Рішення у справі "Олександрії"
Як повідомлялося, у матчі 18-го туру УПЛ між "Олександрією" та "Шахтарем" команди голів не забили — 0:0. Втрата двох очок болісно позначилася на "гірниках", які ведуть боротьбу за чемпіонство.
Одним із найкращих футболістів на полі був гравець "Олександрії" Іван Калюжний, який повернувся взимку з оренди в ЛНЗ.
Однак після матчу стало відомо, що Калюжного не заявили на другу половину сезону. На сайті УПЛ він на той момент перебував ще в ЛНЗ.
Автоматична система мала відразу показати проблеми із заявкою, але був збій, який не дозволив цього зробити.
У КДК УАФ ухвалили рішення визнати провину "Олександрії", через що результат матчу було скасовано, а клубу зарахували технічну поразку з рахунком 3:0. Відповідно, "Шахтар" переміг 3:0 та замість одного очка розжився трьома.
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